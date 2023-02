NOS | ‘Nieuw bewijs’ over verdwijning Natalee Holloway in Aruba bleek nep

Dick Drayer

Belangrijk bewijs in de zaak van Natalee Holloway dat door een Amerikaanse advocaat en televisiepresentator groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Aruba. De televisiepresentator blijkt te zijn opgelicht, nadat ze had betaald om het bewijs in handen te krijgen.

Vorig jaar maakte journalist Greta van Susteren via sociale media bekend dat zij over “adembenemende” informatie beschikte, waarmee de vermissing van Natalee Holloway in Aruba zou kunnen worden opgelost. Amerikaanse media pakten het verhaal op, en ook diverse Nederlandse media spraken van “een mogelijke nieuwe wending”.

De Amerikaanse Holloway verdween op 30 mei 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Aruba. Wat er met haar is gebeurd, is bijna achttien jaar later nog steeds onduidelijk. Tot op de dag van vandaag heeft de verdwijning impact, zegt het Arubaanse OM. “Als er tips binnenkomen die zouden kunnen leiden tot het brengen van klaarheid in deze zaak, dan onderzoeken wij die.”

Op basis van het ‘bewijsmateriaal’ dat door de journaliste werd aangedragen, startte het Openbaar Ministerie een onderzoek, uitgevoerd door het recherche-samenwerkingsteam RST, met medewerking van de Amerikaanse FBI.

Het onderzoek toonde aan dat Van Susteren het slachtoffer is geworden van bedrog en manipulatie, mogelijk door mensen uit Zuid-Amerika met wie zij in contact was gekomen. Die zouden haar in ruil voor geld valse informatie hebben verstrekt.

Dna

Zo kreeg Van Susteren een postpakket toegezonden vanuit Colombia, met daarin schoenen en kleding die volgens de afzender afkomstig waren van Holloway. Na forensisch onderzoek door de FBI bleek onder meer dat het in de doos aangetroffen dna niet overeenkwam met dat van haar. Ook kwam het niet overeen met het dna van de Nederlander Joran van der Sloot, die enige tijd verdachte was in de zaak.

Een schoen in de doos bleek een merkvervalsing, die bovendien waarschijnlijk pas in 2019 is gefabriceerd. Van Susteren heeft ook diverse foto’s en filmpjes toegestuurd gekregen. Die bleken van internet te zijn geplukt.

Verder is gebleken dat geen sprake was van meerdere, van elkaar onafhankelijke bronnen die eenzelfde verhaal vertelden. Alle personen die Van Susteren hebben benaderd, leken met elkaar verbonden, aldus het OM in Oranjestad.

Bron: NOS