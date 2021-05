Ingezonden | Het kruispunt, het stoplicht en een truck

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ursell Arends aan het woord.

Ik zit achter het stuur van een auto met mijn vrouw en mijn kinderen. Wij naderen een kruispunt en het licht staat voor ons op groen. Ik heb het recht om door te rijden, maar toch trap ik hard op de rem. Iedereen kijkt verbaasd. Wat gebeurt hier?

Van rechts zie ik een 30 ton truck aankomen, in volle vaart. Zijn licht staat op rood en hij behoort te stoppen. Maar ik herken de bestuurder en zijn passagiers. Het zijn mensen die zich niet aan regels houden en steeds in aanraking komen met justitie. In hun wereld zijn regels niet voor hen bedoeld. Ik heb alle recht om door te rijden, maar ik zet het leven van mijn gezin niet op het spel.

Op vrijdag heb ik persoonlijk bij de Electorale Raad de lijst van RAiZ Aruba ingediend. Ik was persoonlijk in digitale vorm aanwezig op het Stadhuis van Oranjestad. De Electorale Raad heeft een transparante zitting geregeld met eigen getuigen, maar ook de hele wereld erbij via live streaming. De Electorale Raad vertrouw ik volledig.

De voorzitter, Thodé, is een oprechte en integere professional. Adviserend lid Luydens is een schoolvoorbeeld van hoe effectief leiderschap een publieke dienst kan omzetten in een efficiënte en innovatieve organisatie. Van de heer Hubert Maduro hoef ik alleen de naam te noemen. De man is een instituut op dit gebied, dat weet iedereen. Maar de chauffeur van de truck begint vrijdagochtend met een aanval op de Electorale Raad en zaait twijfel over het electorale systeem. Het is een gecoördineerd offensief via alle media.

Ook het Openbaar Ministerie wordt bestookt. Tja, de truck zit vol bekenden van justitie en mensen die in de zomer van 2014 het staatsorgaan ‘De Gouverneur van Aruba’ hebben belaagd. Bij dit ancien régime overheerst de gedachte ‘L’etat c’est moi’. Een vrijbrief voor ongekende polarisatie van de bevolking, en het in diskrediet brengen van staatsinstellingen. En voor de afspraken met Nederland hebben zij de shredders al aangeschaft.

RAiZ gelooft zonder twijfel dat onze bekwame Electorale Raad zijn onderzoek deugdelijk heeft gedaan en dat op vrijdag voor het eerst in de geschiedenis van Aruba een politieke partij digitaal voor een verkiezing is ingeschreven. Maar dat is een juridische beschouwing. De politieke realiteit is de 30 ton truck vol traditionele politici die ik vrijdag op mij zag afkomen, in volle vaart, juichend

,,I don’t give a damn!”. Ik had vrijdag juridisch het recht om door te rijden, maar ik zag de truck aankomen en besloot – met tegenzin – om het Stadhuis voor een tweede keer te betreden, deze keer fysiek, om naast de geest van de wet ook aan de letter van de wet te voldoen. Het is een blamage voor de rechtsstaat dat dit ouderwets handelen nodig was ondanks alle vooruitgang in technologie.

Het is bovendien jammer voor de honderden professionals die zich met enthousiasme hebben ingezet om de digitale inschrijving op Aruba mogelijk te maken. Maar ik moest het doen, niet alleen voor de kandidaten van RAiZ en onze stemmers, maar ook voor alle andere partijen. Het draaiboek van Trump, het in twijfel brengen van een proces van verkiezingen omdat je al weet wat je te wachten staat, wordt reeds gevolgd door de chauffeur en bijrijders van de truck.

RAiZ kunnen zij in ieder geval niet misbruiken in dit zeer gevaarlijk spelletje. Een discussie over de geldigheid van de inschrijving van RAiZ hebben wij hen ontnomen. Laten we nu eens een keer echt overstappen naar inhoudelijke discussies.

Je Maintiendrai.

Ursell Arends (RAiZ),

Aruba