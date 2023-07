AntilliaansDagblad | Wet bbo-aan-de-grens aangenomen

Oranjestad – Het parlement heeft de wetgeving van de nieuwe belasting bbo-aan-de-grens aangenomen. Elf parlementariërs stemden voor, negen stemden tegen. De wet treedt op 1 augustus in werking.

Namens de regering waren minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP), minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën en minister Geoffrey Wever (Raiz) van Economische Zaken bij de behandeling aanwezig. De minister van Financiën overleefde tijdens de behandeling een motie van wantrouwen.

Wever-Croes benadrukte in het parlement de financiële situatie waarin Aruba verkeert en zei dat de regering daarom met deze wetgeving komt. ,,We zitten in een crisis en die is niet alleen veroorzaakt door de pandemie. De coronacrisis zorgde voor een schuld van 916 miljoen florin. Maar dankzij de regering-Eman had Aruba al een schuld van 2.100 miljoen florin. ,,We moeten rente betalen over die schuld. We willen niet nog meer problemen, we willen oplossingen.”

Ze rekende opnieuw voor (dit argument is door de regering al vaker naar voren gebracht, red.) dat de inflatie zou kunnen stijgen naar 9,9 procent als de btw was ingevoerd. In plaats van btw wordt het een bbo-aan-de-grens en die inflatie zal zo’n 1 procent zijn. Als compensatie voor de nieuwe belasting gaat de regering diverse invoerrechten verlagen. Eten, babyproducten, vis uit blik, chocolademelk en luiers krijgen een nultarief. Het invoeren van auto’s en bouwmaterialen wordt ook goedkoper.

Twee moties werden tijdens de behandeling ingediend. De ene motie kwam van Miguel Mansur (Accion 21), Gerlien Croes (onafhankelijk), Ryçond Santos do Nascimento (onafhankelijk) en Aquanette Gun (MAS). Ze dienden een motie van wantrouwen in tegen minister Maduro. De vier parlementariërs keuren het financiële beleid van de minister af. Ze voelen zich daarin gesteund door uitlatingen van het Internationaal Monetair Fonds, Fitch, Standard & Poor’s en het College Aruba financieel toezicht.

De minister kwam echter niet in problemen, want de motie werd afgekeurd met 11 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

De tweede motie kwam van AVP. De groene fractie is het er niet mee eens dat de regering niet met stakeholders heeft gesproken voordat de wet werd aangenomen. Ook deze motie werd afgewezen, met 12 stemmen tegen en 8 voor. Santos do Nascimento (nu onafhankelijk, voorheen AVP) stemde tegen de motie.

AVP-fractieleider Mike Eman zei aan het begin van de vergadering dat andere stakeholders moeten worden gehoord. ,,De parlementsvoorzitter wilde daar echter niets aan doen. Deze wet gaat heel veel mensen raken. Sinds mei vraagt onze fractie om een dialoog, maar dit verzoek is op een dictatoriale wijze geweigerd. Vandaar dat we het nu als een motie hebben ingediend.”

De AVP zegt dat de introductie van de bbo-aan-de-grens enorme gevolgen gaat hebben voor de operationele kosten van het bedrijfsleven, de concurrentiepositie van het toerisme en de economie. ,,Diverse stakeholders hebben hun zorgen geuit. De regering negeert echter de sociaaleconomische situatie van het land. De Raad van Advies heeft aangeven dat er een enorme inflatie komt, dat het investeringen gaat hinderen en dat de economie wordt geraakt. De armoede zal groter worden, want deze belasting gaat de koopkracht aantasten. Onze motie benadrukt wat commerciële stakeholders al langer zeggen.”

Bron: Antilliaans Dagblad