Extra | Journaal 30 oktober 2023

Oranjestad – Een stuk grond tussen The Mill en het voormalige House of Cheng is vernield. Aruba Birdlife Conservation (ABC) heeft gisteren foto’s op sociale media geplaatst en ‘triggert’ justitie in Halloween-sfeer om de dader op te jagen.

,,Dit stuk grond is in het nieuwe Ruimtelijk Ontwikkeling Plan geclassificeerd als Natuur en Landschap. De natuur erop is vernield en wij weten dat degene die dit heeft gedaan, niet over een aanlegvergunning of ontheffing beschikt.” ABC stelt dat de schade die hier is aangericht, niet in twee dagen met een laagje verf is te herstellen. Het kan een paar jaar duren om te herstellen.

ABC is benieuwd of justitie nu ook aan de slag gaat. De natuurorganisatie verwijst naar Nigel Maduro, die het Driekiel-beeld bekladde met de tekst ‘No More Hotels’ en door de politie werd opgepakt. Hij werd vier dagen opgesloten. ACB hoopt dat justitie op Aruba goed werkt en degene die met dit stuk grond bezig is, ook zal opjagen. ,,Of meet ons rechtssysteem met twee maten?

ABC heeft de foto’s geplaatst met hashtags naar veel organisaties en ministeries, om zo veel mogelijk aandacht te genereren. Het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Aruba, het ministerie van Toerisme en Natuur, het ministerie van Justitie en de Universiteit van Aruba zijn getagd. De hashtags zijn onder andere #overtourism, #naturedestruction, #mothernature, #sustainabledevelopment en #Naturevandalism. Opvallend is ook dat ABC de hashtag #nomorehotels gebruikt.

