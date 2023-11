Telegraaf | Biden tegen Netanyahu: twee-statenoplossing enige antwoord, bezetting Gaza vergissing

Oranjestad – De maximum capaciteit van de Bubaliplas is bereikt. Meer regenwater kan het gebied niet aan, de kans op overstromingen is aanwezig. De regering spreekt van een noodsituatie en heeft besloten om de sluizen open te zetten.

De regering maakte dit dinsdagavond bekend. Na de zware regenval van de afgelopen dagen heeft zich veel regenwater opgehoopt in de Bubaliplas. Dat water dreigt te overstromingen in de richting van de wijken in de buurt. Zoals San Miguel. De situatie is onverantwoord, stelt de regering.

Samen met het Crisis Management Office (CMO) en de betrokken overheidsdiensten, is de regering gaan zoeken naar een oplossing. De noodsluizen openen is op dit moment is de enige manier om het waterniveau te laten zakken. De regering heeft de bevolking hiervan op de hoogte gesteld. De sluizen worden korte tijd geopend, zodat kan worden voorkomen dat het regenwater naar de openbare weg stroomt of andere schade aanricht.

De sluizen zijn er overigens ook met dit doel, om te voorkomen dat water een gevaar vormt voor buurtbewoners en voor het hotelgebied. Want dat is de richting waarin het overtollige water zal gaan.

Het overtollige water in Bubaliplas is daarnaast een ideale broedplaats voor muggen. Aruba wil voorkomen dat er een epidemie van dengue of zika komt. Ook dat is een reden waarom het water zo snel mogelijk weg moet.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen voor een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hierin wordt ook de huidige situatie meegenomen. Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur heeft in november 2021 al aangeven dat het dringend noodzakelijk is dat de RWZI en de Bubaliplas worden aangepakt. Aruba kreeg toen hulp van Nederlandse specialisten die de situatie bestudeerden. Zij concluceerden dat Aruba niet langer ‘pleisters kan blijven plakken’.

Een nieuwe RWZI kost tijd om te realiseren. Intussen blijft de kans aanwezig dat te veel regenwater in de Bubaliplas stroomt. Bij de plannen zijn het ministerie van Natuur, het ministerie van Algemene Zaken, Directie Natuur en Mileu, Directie Volksgezondheid, Fundacion Parke Nacional Aruba en Dienst Openbare Werken betrokken. Zij krijgen 36 maanden de tijd om met oplossingen te komen. Het is duidelijk dat Aruba een nieuwe RWZI nodig heeft die groter is.

De regering benadrukt dat het openen van de sluizen niet betekent dat het water ongecontroleerd kan vloeien. DOW, DVG, DNM en het CMO werken met protocollen.De autoriteiten gaan een pomp plaatsen die het overtollige water in een bepaalde richting pompt waar het water geen schade kan aanrichten.

Bron: Antilliaans Dagblad