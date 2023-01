AntilliaansDagblad | ‘Voertuig zonder airbag kost rechercheur leven’

Oranjestad – Het Korps Politie Aruba (KPA) heeft gistermiddag bij een verkeersongeluk een jonge collega verloren.

Austin David Illes (23) zat in een dienstvoertuig dat frontaal in botsing kwam met een ander voertuig. De politievakbond haalde ter plaatse stevig uit naar de regering, omdat de auto geen airbag had. ,,Een goed voertuig had het leven van onze collega wellicht kunnen redden.”

Het gaat om het eerste fatale ongeval van 2023. Het ongeluk vond plaats op de weg tussen Macuarima en Urataka. De centrale van de politie kreeg rond 14.21 uur de melding binnen en de hulpdiensten kwamen snel in actie. Woordvoerders Lito Laclé en Liliana Rasmijn stuurden iets na 17.00 uur een update aan de pers. Daarin bevestigden ze dat de verkeersdode een politiecollega is. Illes was werkzaam bij het Overvallenteam. Ambulancepersoneel heeft nog getracht om zijn leven te redden, maar de hulp mocht niet meer baten. Een vrouw die ook in één van de voertuigen zat, is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand kon de woordvoerder geen informatie bekendmaken.

Hoofdcommissaris Ramon Arnhem en politiecommissarissen Irma Gordon, Trudy Hassel en Robert Candelaria kwamen allemaal naar de plaats van het ongeluk, om elkaar te ondersteunen. Ook collega’s uit alle districten en rechercheurs van diverse eenheden kwamen ter plaatse. Vanuit het KPA is een condoleance gestuurd naar de familie van de overledene. De vader van Illes is zelf ook een collega van KPA.

Bureau Slachtofferhulp, Bureau Forensisch Technische Onderzoeken (BFTO) en verkeersspecialisten waren gistermiddag bezig om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken.

De vicevoorzitter van de politievakbond gaf aan 24ora.com die ter plaatse was, een eerste reactie nadat woordvoerder Laclé had bevestigd dat de verkeersdode een collega is. De politievakbond stelt dat de voertuigen waarin de recherche rijdt, niet geschikt zijn voor het werk. De auto’s hebben geen airbag. ,,De recherche beschikt niet over andere voertuigen die wel geschikt en veilig zijn. Dit soort incidenten zullen zich blijven voordoen als de politie niet over betere voertuigen kan beschikken.” De boodschap was gericht aan de regering en aan de minister van Justitie, met het dringende verzoek om hier iets aan te doen.

Justitie-minister Rocco Tjon plaatste vlak daarna op zijn Facebook-pagina namens zijn ministerie condoleances voor heel het KPA in verband met ‘het tragische en onverwachte overlijden van Illes’. ,,We wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.”

