AntilliaansDagblad | VN-hulp voor RWZI

Oranjestad – De rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI is voor Aruba een groot probleem. Aruba probeert van de Verenigde Naties hulp te krijgen om de capaciteit van deze installatie uit te breiden.

De Arubaanse delegatie die nu in New York bij de waterconferentie is, lobbyt hiervoor. Dat zegt premier Evelyn Wever-Croes (MEP). ,,De regering is bezig om de RWZI te privatiseren, zodat de capaciteit kan worden uitgebreid. De installatie is heel oud. In die tijd was de populatie van Aruba kleiner. Ons land stimuleert landbouw, maar daarvoor is water nodig.”

Ze hoopt met haar pleidooi te bereiken dat grote landen de boodschap van kleine eilanden horen en steun willen bieden.

Bron: Antilliaans Dagblad