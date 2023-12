ParadiseFM | Venezolaanse president prijst relatie met ABC-eilanden

Oranjestad – Preventie en zichtbaarheid zijn cruciaal om Aruba voor toeristen en de bevolking zo veilig mogelijk te houden. De toerisme-autoriteiten en de politie zetten daarin een nieuwe stap met de introductie van een nieuwe eenheid: de Tourism Security Patrol Aruba (TSPA).

Justitieminister Rocco Tjon (MEP) maakte de start van de nieuwe eenheid maandag bekend. Uit een recent onderzoek van Aruba Tourism Authority (ATA) blijkt dat maar liefst 98 procent van de toeristen uit Noord-Amerika Aruba beschouwt als een veilige bestemming. Dit percentage is zo hoog omdat er veel wordt geïnvesteerd in veiligheid. Dat kan overigens ook, want het zijn de toeristen die de inkomsten binnenbrengen om die investeringen te kunnen doen.

ATA financiert sinds 2011 projecten die vallen onder de Aruba Hospitality & Security Foundation (AH&SF). Deze stichting is opgericht door een andere toerisme-autoriteit, de Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata). ATA en Ahata werken nauw samen. Het doel van de AH&SF is om initiatieven te kunnen starten die de dienstverlening en veiligheid van Aruba vergroten. Een voorbeeld is dat de AH&SF informatieborden financiert die bij de stranden staan en stranden mede onderhoudt.

Toeristen die op Aruba verblijven, betalen een toeristenheffing. Deze heffing wordt mede berekend op basis van de accommodatie waarin ze verblijven. Een deel van dit geld gaat naar de AH&SF. Toeristen betalen dus mee aan de faciliteiten om hun eigen veiligheid te garanderen.

De AH&SF werkt nauw samen met het Korps Politie Aruba (KPA). De politie heeft een team Tourism Oriented Police (TOP) opgericht, dat zijn agenten die zich op mountainbikes verplaatsen. Zij rijden rond in Oranjestad en bieden assistentie aan toeristen. Ook staan ze klaar voor burgers die assistentie nodig hebben. Dit team is succesvol. ATA en Ahata kiezen er nu voor om deze aanpak voort te zetten met een nieuw team.

Om het hoge niveau van veiligheid – zoals de toeristen dat ervaren – te behouden en om nog meer te kijken naar preventie, is zichtbaarheid van de politie van het grootste belang. Om die reden wordt nu een nieuwe eenheid gestart, de Tourism Security Patrol Aruba (TSPA). Deze patrouille valt onder de AH&SF. Dankzij de AH&SF worden uniforms, fietsen en kogelvrije vesten voor deze patrouille aangeschaft.

De TSPA bestaat uit vijftien personen die getraind zijn op veiligheidsgebied. Bij de trainingen waren beveiligingsbedrijven betrokken en ook het KPA. Elk lid van de TSPA beschikt over een elektrische fietsen, een bodycam, zaklamp en materialen om rapporten mee te maken.

Het is de bedoeling dat het team zowel in Oranjestad als in San Nicolas actief zal zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad