Extra | Journaal 22 januari 2024

Oranjestad – WEB en Elmar zijn erin geslaagd om Aruba gisterochtend in 3,5 uur weer volledig van elektriciteit te voorzien. Het is de eerste black-out die Aruba dit jaar treft.

De directie van WEB biedt – weer – excuses aan voor het ongemak dat deze black-out heeft veroorzaakt.

De laatste keer dat het eiland plat lag, was een jaar geleden op 27 januari 2023. Eind december was er ook een stroomstoring, maar dat ging om een brown-out waarbij een (groot) deel van het eiland geen stroom heeft.

,,Namens de directie en medewerkers van WEB bieden we onze excuses aan voor het ongemak. De directie heeft begrip voor de irritatie die de stroomonderbreking veroorzaakt. Samen met onze medewerkers blijven we ons best doen om het aantal black-outs te beperken”, aldus woordvoerder Asja Dongen van WEB nadat heel Aruba rond 10.45 uur weer van stroom was voorzien.

Elmar is de distributeur van de elektriciteit die ze van het Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) ontvangt. WEB produceert elektriciteit. Woordvoerder Dongen meldde zondagochtend om 7.24 uur dat de black-out is ontstaan door een – op dat moment nog onbekend – probleem in een Recip-motor. Dit probleem zorgde voor een kettingreactie met de black-out als gevolg. Binnen een uur (08.20 uur) hadden technici van WEB het probleem opgelost en werd de stroomdoorgifte naar Elmar herstart.

Vanaf dat moment kon Elmar beginnen om de diverse wijken weer van elektriciteit te voorzien. De bevolking werd via sociale media (Facebook en Instagram) door woordvoerder Dongen van WEB, namens Elmar, op de hoogte gehouden welke wijken weer waren aangesloten. 08:32 uur hadden Sabana Berde en een deel van Oranjestad weer stroom. Daarna volgden Paradera, Cumana, Seroe Biento en Piedra Plat. Het hotelgebied (zowel de high rise als de low rise) en het Horacio Oduber Hospital werden rond 08:45 uur weer aangesloten. Stap voor stap en wijk voor wijk kreeg het eiland weer stroom.

De laatste keer dat Aruba door een black-out werd getroffen was vorig jaar op 27 januari. WEB had toen ruim drie uur nodig om Elmar weer van elektriciteit te voorzien. Energie-minister Glenbert Croes (MEP) eiste toen van de utiliteitsbedrijven dat ze snel met een oplossing moesten komen om meer black-outs te voorkomen. In 2022 werd Aruba maar liefst vijf keer door een complete stroomstoring getroffen. De laatste keer was in november 2022. In augustus van dat jaar werd Aruba op één dag twee keer door een black-out getroffen.

Brown-outs zijn recenter voorgekomen. Vlak voor de jaarwisseling, op 28 december, was de laatste brown-out. Deze duurde ruim 2,5 uur en Oranjestad en het hotelgebied werden toen getroffen. Toen was er ook sprake van een vermindering van de waterdruk. Op 29 september 2023 was er ook een brown-out.

