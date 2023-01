AntilliaansDagblad | Tweede Kamerlid bezoekt Parkietenbos

Oranjestad – Een brandende dump bij Parkietenbos, zwarte rook en veel vliegen. Tweede Kamerlid Jorien Wuite ondervond dit maandag tijdens haar werkbezoek aan Aruba.

Tweede Kamerlid bezoekt Parkietenbos1De bijeenkomst was georganiseerd door buurtbewoners, als antwoord op een besloten bijeenkomst die Natuur-minister Ursel Arends met NGO’s organiseerde.

Wuite was bij Parkietenbos samen met milieuactivist Anouk Balentina, buurtbewoner Marjorie Vermeer, Milton Ponson van NGO Rainbow Warriors en AVP-parlementariër Ryçond R. Santos do Nascimento. Rainbow Warriors was niet uitgenodigd voor de NGO-bijeenkomst van de minister. Ponson strijdt met zijn stichting al jaren tegen de afval- en milieuproblematiek en vecht dit ook internationaal niveau aan. Hij vertelde Wuite over de achtergrond van de dump en de acties die zijn gevoerd. Balentina lichtte haar juridische strijd toe. Zij behaalde op 1 januari een mijlpaal, omdat de dump toen officieel werd gesloten.

Buurtbewoners zien echter dat de dump nog steeds in brand staat en dat de vuilverbrandingsoven nog op volle toeren draait. Daarbij komen gevaarlijke gassen vrij. De vliegenoverlast die tijdens het bezoek merkbaar was, komt volgens de buurtbewoners door de toevoer van rioolslib afkomstig van de kapotte rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Wuite werd ook ingelicht dat er geen vergunning voor de vuilverbrandingsoven is, waardoor het in strijd is met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP). Het gebrek aan toezicht en handhaving van de minimale regels werd ook genoemd. Terwijl het Tweede Kamerlid op de dump stond, was zwarte rook te zien, zonder dat er een rode vlag bij de windvaan was geplaatst.

De buurtbewoners spraken over het huidige afvalbeheer en de gevolgen voor het toerisme en het milieu. Ze vertelden dat er geen gezondheidseffectenonderzoek is gedaan.

Bewoners van Parkietenbos hebben niets gehoord van een sluitings- en nazorgplan voor de dump. Ze nemen het de minister kwalijk dat hij informatie over sanering achterhoudt. Het is bij belanghebbenden niet bekend welke instanties belast worden met de sanering van de dump. ,,Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de nodige expertise en kan objectief onderzoek doen. Afval- en milieubeheer is een serieuze zaak waarbij ook mensenrechten op het spel staan”, was de boodschap aan Wuite. Ter vergelijking, in Sint Maarten is wel het RIVM ingeschakeld om de dump te saneren. ,,Het kan niet zo zijn dat binnen het Koninkrijk der Nederlanden mensenrechten in de diverse landen anders worden beschermd.”

Aan Wuite is gevraagd om deze problemen onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. ,,Ons verzoek is om op grond van artikel 43, tweede lid van het Statuut, in te grijpen om het bestuur van Aruba te dwingen op korte termijn daadwerkelijk adequate en geëigende maatregelen te treffen. De mensenrechten van de buurtbewoners worden aangetast.”

Bron: Antilliaans Dagblad