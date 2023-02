AntilliaansDagblad | Toerisme opent 2023 met record

Oranjestad – Aruba ontving vorige maand meer toeristen dan in dezelfde maand in het recordjaar 2019. Het herstel is 105 procent. Toerismeminister Dangui Oduber (MEP) heeft dit resultaat bekendgemaakt.

Het is vooral de Amerikaanse markt die het goed doet. Aruba ontving 98.942 toeristen vergeleken met 93.953 toeristen in 2019. Dat is een herstel van 113 procent vanuit de Verenigde Staten.

,,Aruba is geliefd bij toeristen en er is veel interesse om naar ons eiland te komen. Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren in het product Aruba”, aldus de minister. ,,We moeten een goede concurrerende positie blijven houden.”

Oduber zegt dat Aruba wereldwijd het tweede land is dat zich op het gebied van het toerisme zo krachtig herstelt. ,,Het laat zien dat we weerbaar zijn en dat ons beleid werkt.” De minister is dankbaar voor de medewerking en samenwerking met de toerismesector.

Hij noemt Aruba Tourism Authority (ATA), Aruba Ports Authority (APA), Aruba Airport Authority (AAA), Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata) en Aruba Time Share Association (Atsa).

Bron: Antilliaans Dagblad