AntilliaansDagblad | Ruim helft SEH-patiënten op Aruba geen noodgeval

Oranjestad – De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Horacio Oduber Hospital (HOH) heeft in de maand mei 3867 patiënten gezien. Van deze groep was 58 procent (2.256 patiënten) geen noodgeval. In dezelfde maand werden 840 patiënten opgenomen, daarvan was 60 procent een noodgeval.

Dat blijkt uit cijfers die het HOH heeft gepubliceerd. Het management van het ziekenhuis heeft een doel met het vrijgeven van deze informatie. Het ziekenhuis wil graag dat patiënten, bezoekers en cliënten beter op de hoogte zijn van de dienstverlening die het ziekenhuis en het LabHOH bieden. Door de cijfers bekend te maken, hoopt het HOH meer transparantie te bieden.

De Spoedeisende Hulp doet triageert elke patiënt die zich daar meldt. Triage betekent dat de patiënt enkele vragen moet beantwoorden, op basis waarvan wordt beoordeeld hoe urgent of niet-urgent medische hulp is. Urgente medische situaties worden als eerste opgepakt. Wie bij de Spoedeisende Hulp komt en niet urgent is, moet langer wachten. Het kan ook zijn dat deze patiënten worden doorverwezen naar de eigen huisarts of zich kunnen melden bij de Huisartsenpost. Deze post is geopend als de reguliere huisartsenpraktijk dicht is. Uit de cijfers van het HOH blijkt dus dat 60 procent van de patiënten die zich bij de Spoedeisende Hulp meldden, niet spoedeisend waren.

Een andere situatie ziet het HOH bij de patiënten die in mei werden opgenomen. Meer dan de helft van de patiënten (497 personen) was een noodgeval. Een kwart van de opgenomen patiënten wist dat ze zouden worden opgenomen, omdat dit was gepland. Een kleine 15 procent van de opgenomen patiënten wordt behandeld in een polikliniek en moest urgent worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het HOH laat weten dat patiënten in mei gemiddeld 4,2 dagen zijn opgenomen. Van alle beschikbare bedden was 92,2 procent bezet in mei. 604 Patiënten ondergingen een operatie. 73 kinderen zagen in mei het levenslicht, dat waren 44 jongetjes en 29 meisjes. Andere cijfers die het HOH publiceerde zijn dat de specialisten 7.014 consulten hadden. Bij de afdeling Radiologie werden 5.220 testen gedaan, zoals CT scan en een MRI scan. Bijna 12.000 personen kwam bij het LabHOH om een test te laten doen. 799 Patiënten werden in mei ontslagen uit het ziekenhuis.

Bron: Antilliaans Dagblad