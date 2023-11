Extra | Journaal 13 november 2023

Oranjestad – Het Spaans Lagoen en vier saliña’s worden toegevoegd aan het beschermd gebied onder het internationale Verdrag van Ramsar.

Het gaat om Western Wetlands, Westpunt, de zuidkust en Oostpunt. Deze gebieden bij Aruba zijn voortaan ook beschermd gebied.

Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur maakte dit afgelopen vrijdag bekend tijdens het symposium ‘Nature-Based Solutions’. Dit symposium werd georganiseerd door Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en vond plaats bij de Universiteit van Aruba. Aan het symposium werkten ook TurtugAruba, Aruba Birdlife Conservation, Aruba Marine Mammal Foundation en de Wageningen University mee.

Prinses Beatrix maakte vorige week een rondreis en bezocht een aantal Caribische eilanden. Ze is onder andere beschermvrouwe van DCNA en was uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Ook gouverneur Alfonso Boekhoudt was aanwezig, net als premier Evelyn Wever-Croes (MEP).

Het doel van het symposium was om meer kennis op te doen en tot actiepunten te komen die in het voordeel zijn van de natuur en het milieu in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het Ramsarverdrag is een internationaal verdrag om watergebieden van internationale betekenis te beschermen. Het verdrag – dat ook Ramsar Convention wordt genoemd – helpt Caribisch Nederland ook om meer samen te werken bij het behouden van natuurgebieden en om hun eigen nationale beleid hierop aan te passen. Zo heeft minister Arends als doel om in 2024 een zogeheten ABC-brede Hope Spot te creëren, waarbij de nadruk ligt op het zeegebied tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.

Minister Arends maakte duidelijk dat Ramsar helpt om de genoemde gebieden te beschermen tegen economische activiteiten. Lukt bescherming niet omdat bepaalde economische activiteiten onvermijdelijk zijn, dan is het doel om de schade aan de natuur zo veel mogelijk te beperken. ,,We staan voor de natuur, we beschermen en behouden onze natuur. We hebben geduld en moeten dit geduld blijven houden. We kunnen ons verder ontwikkelen, maar altijd met de natuur in het achterhoofd. De natuur voedt ons en wij voeden de natuur”, aldus Arends.

Hij sloot zijn toespraak af met de boodschap dat de natuur heel belangrijk is en dat hij daarom blij is dat FPNA en de DCNA dit symposium organiseerden. Hij drukte de bezoekers op het hart om de gezamenlijke inspanningen te belonen door met goede actiepunten te komen. ,,De natuur heeft dit nodig en wij zijn het aan Aruba verplicht om de natuur te beschermen.”

Bron: Antilliaans Dagblad