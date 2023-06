AntilliaansDagblad | ‘Minister van Volksgezondheid moet aftreden’

Oranjestad – ‘Vaccinatie-gate’, zo noemt parlementariër Arthur Dowers (AVP) de zaak die nu door de rechter wordt behandeld. Drie personen staan terecht voor het maken van valse vaccinatiebewijzen.

,,De minister moet zijn verantwoordelijkheid nemen en aftreden.”

Dowers vindt dat de bewindsman van zich moet laten horen. De verdachten zouden valse vaccinatiebewijzen hebben verkocht. De vervalsing lijkt op het programma van Fase. Bij dit subsidieprogramma dat tijdens corona vanuit Nederland werd geregeld, is geld verdwenen. Dat geld ging naar mensen die het helemaal niet nodig hadden. Mensen die het geld wel nodig hadden, kregen niets. Dowers vindt dat dit mogelijk is gemaakt door het kabinet-Wever-Croes. ,,Net als dat er allerlei onrealistische maatregelen werden genomen en boetes werden opgelegd, waar de bevolking niets mee kon. Dit is allemaal gedaan door de regeringscoalitie MEP en Raiz.”

De huidige rechtszaak gaat in op risico’s die zijn genomen voor andere burgers. ,,Een ernstige zaak”, vindt Dowers die vroeger minister van Justitie was. ,,Het is in andere landen ook gebeurt, maar daar is de verantwoordelijke minister afgetreden. Dat gebeurde vrijwillig of ze werden ontslagen.”

Dowers zegt dat het niet de eerste fout is die minister Oduber maakt. ,,Onder zijn leiding is ook een lijst gelekt waarop namen stonden van personen die zijn besmet.” Daarna is volgens Dowers intern onderzoek gedaan, zonder dat de uitkomst is bekendgemaakt.

De voormalig minister van Justitie is bang dat ook deze zaak in de doofpot gestopt wordt. ,,Er wordt gezegd dat prominente personen vervalste vaccinatiebewijzen hebben ontvangen” Dowers doet de toezegging dat wanneer er een andere regering komt, er een grondig onderzoek naar ‘Vaccinatie-gate’ zal komen.

Bron: Antilliaans Dagblad