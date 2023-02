AntilliaansDagblad | Minder aanhoudingen tijdens carnaval Aruba

‘Fantastisch resultaat door serieuze boodschap met een knipoog’



Oranjestad – Een grote preventiecampagne waarbij humor de boventoon voerde, heeft tot minder detenties geleid tijdens Carnaval 69. Dat stelt het Korps Politie Aruba (KPA) in een terugblik op een geslaagde carnavalsperiode.

Met 87 aanhoudingen is het aantal detenties fors minder dan in 2020. ,,Door onze boodschap op een grappige wijze te brengen, hebben we een fantastisch resultaat bereikt. Onze boodschap is serieus, maar met de knipoog kregen we de aandacht van de bevolking. Een innovatieve manier van denken en dat is goed bevallen”, laat het korps weten. Het zerotolerancebeleid Faya Bo Haya is nu bij nog meer mensen bekend. ,,Dat heeft geleid tot minder aanhoudingen”, stelt de politie.

Dit jaar werden 87 personen aangehouden, in 2020 hield de politie 102 personen aan. ,,De bevolking heeft zich goed gedragen, zeker gezien het feit dat het carnavalsfeest twee jaar lang niet mogelijk was.” De politie zette zich maximaal in om de veiligheid van deelnemers en de samenleving te garanderen. Dat ging in goede samenwerking met carnavalsorganisatie Smac en met de andere stakeholders. Marechaussee, Event Medical Services, ambulance, Dienst Openbare Werken, Elmar, Serlimar en de brandweer worden daarbij specifiek genoemd.

De motoragenten van het KPA waren tijdens carnaval zeer actief en controleerden zowel tijdens als na elke parade. Het doel was om dronken bestuurders van de weg te halen. Tijdens de hele carnavalsperiode kregen 24 bestuurders een boete, 64 personen werden aangehouden en 22 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Zij kunnen het rijbewijs terugkrijgen via de rechter.

De politie zette veel personeel in om de openbare orde te handhaven. Zoals personeel van de garage in Balashi, wijkagenten van Oranjestad, San Nicolas, Sta. Cruz en Noord, studenten van de politieschool, het Arrestatieteam, Mobiele Eenheid, K-9 Politie, administratief personeel, motoragenten, Planologie, Team Faya Bo Haya, de hoofdcommissaris, recherche, Jeugd & Zeden Politie, Mobiel Commandocenter, communicatie-afdeling, Bike Team Oranjestad en het Flex Team. De politie werkte samen met het gedetineerdentransport.

Bron: Antilliaans Dagblad