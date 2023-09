AntilliaansDagblad | IVA wint Briljante Mislukkingen Award

Oranjestad – De aanpak van Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) om een vergunningenstelsel op te zetten voor verzorgingstehuizen, heeft in Nederland de juryprijs van de Briljante Mislukkingen Awards gewonnen.

De uitreiking was afgelopen woensdag bij Zilveren Kruis Achmea in Leiden. Het was de negende keer dat het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) de prijzen uitreikte, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Een Briljante Mislukking is, zo legt het instituut uit, een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. ,,Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan wordt geleerd en de ervaringen met anderen worden gedeeld.” De IVA was in de categorie Zorg een van de vijf genomineerden.

De jury koos als winnaar een project van IVA over de exploitatievergunningen voor verzorgingshuizen op het eiland. Tijdens het invoeren van een nieuwe wet kwam aan het licht dat geen enkel verzorgingstehuis op Aruba een exploitatievergunning heeft. Deze vergunning is een garantie dat het verzorgingstehuis de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg kan waarborgen. Zonder zo’n vergunning kan die controle niet worden gedaan. IVA besloot om, samen met vier andere overheidsdiensten, de kwaliteit van de verzorgingshuizen te verbeteren via deze exploitatievergunning. Dertien verzorgingstehuizen kregen uiteindelijk zo’n vergunning. Het duurde door de coronacrisis echter veel langer om de vergunningen uit te reiken. Opmerkelijk is volgens de jury ook dat alle dertien uitgegeven exploitatievergunningen na een jaar zijn vervallen: ze waren voor 1 jaar geldig.

Namens IVA heeft Cheryl Fingal op de gewonnen prijs gereageerd. Zij is Inspecteur Gezondheidszorg Aruba. ,,De opdracht was eigenlijk om die vergunningen te realiseren, maar we zijn vooral bezig geweest met een cultuurverandering binnen de verzorgingstehuizen.”

De publieksprijs van de Briljante Mislukkingen Award ging naar LHM Diagnostiek. Zij hebben de IgG-antistoffentest ontwikkeld die in het buitenland erkend wordt, maar niet door Nederlandse zorgverzekeraars. Specifieke voedingsmiddelen in het voedingspatroon van patiënten kunnen chronische klachten veroorzaken. Via de huisarts of in het ziekenhuis kan op een klassieke voedselallergie (type-I) worden getest, waarbij klachten direct optreden. Bij een vertraagde voedselallergie (type-III) treden de klachten vaak pas uren of dagen later op. LHM Diagnostiek heeft een betrouwbare analyse om IgG-antistoffen tegen voeding op te sporen. Ze kunnen er echter niets mee.

Namens LHM Diagnostiek reageerden Mathijs Scheepers en Elisa van de Nieuwenhuizen: ,,We kunnen het niet alleen, we hebben echt partners nodig.”

De ervaringen van alle vijf genomineerden in de categorie Zorg zijn opgenomen in de zesde editie van het Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen. Het magazine bevat naast de vijf casussen ook diverse interviews, columns en praktische tips en tools voor (zorg)innovators.

Het IvBM vindt het belangrijk om open te staan voor het onbekende en te leren van het onverwachte. Succesverhalen zijn mooi, maar vaak loopt het anders. Wie wil innoveren, moet risico’s nemen. Wie risico’s neemt, loopt de kans om te falen. Het durven leren en delen van gefaalde pogingen, maken ze briljant en waardevol. Het IvBM bestaat sinds 2010. Het doel is om een klimaat voor ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen.

