AntilliaansDagblad | Investeerders Secrets hebben zorgen

Oranjestad – De investeerders en ontwikkelaars van Secrets in Baby Beach maken zich zorgen over de ontwikkelingen van het project. Een deel van het project is voor de rechter gebracht. Dat zorgt voor een ongewenste vertraging.

De groep is naar Aruba gekomen voor een gesprek met premier Evelyn Wever-Croes (MEP). Deze ontmoeting vond plaats in het Bestuurskantoor. Wever-Croes heeft aan hen duidelijk gemaakt dat de regering het project van Secrets steunt en er vertrouwen in heeft dat dit hotel de dynamiek van San Nicolas gaat veranderen. Het project zal werkgelegenheid genereren voor de mensen in de omgeving van San Nicolas. ,,Als zij werk vinden bij Secrets, hoeven ze niet meer elke ochtend vroeg met de bus te gaan om op tijd op hun werk in het hotelgebied te zijn”, aldus de premier.

De investeerders hebben, volgens de premier, nog steeds een positieve indruk van het eiland. Ze zien dat het toerisme groeiende is en ze vinden dat het project goed is voor de ontwikkeling van Baby Beach, San Nicolas en Aruba.

De premier heeft de investeerders een toelichting gegeven over de rechtszaak. Ze deed haar best om hun zorgen weg te nemen.

Een van de gesprekspartners was de voorzitter van Grupo Martinon, Artur Cabre. Hij was blij om te horen dat de regering en de bevolking van San Nicolas achter Secrets staan. Cabre maakte duidelijk dat ze een groot bedrag investeren in de bouw van Secrets Baby Beach.

Bron: Antilliaans Dagblad