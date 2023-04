AntilliaansDagblad | HOH Aruba organiseert ‘jongeren’ open dag

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital (HOH) organiseerde afgelopen zondag een druk bezochte open dag speciaal voor middelbare scholieren. De HOH Academy wil op die manier de nieuwe generatie laten kennismaken met de werkzaamheden in het ziekenhuis.

Het doel van de HOH Academy is dat jongeren geïnteresseerd raken om een studie in de zorg te volgen of om in de zorg te gaan werken. De promotie voor deze speciale open dag werd gedaan via middelbare scholen en via Facebook. Het idee kwam van diverse afdelingen binnen het ziekenhuis, die zich op jongeren willen richten. Het was overigens deel 2 van de open dag, want de eerste keer dat het ziekenhuis de deuren opende, was enkele maanden geleden. Toen kregen de jonge bezoekers een rondleiding in het ziekenhuis, via de medewerkers die bij de HOH Academy werken.

Directeur Jacco Vroegop zei dat het doel van de open dag was om jongeren enthousiast te maken voor een beroep in de zorg. ,,En waar anders dan in het leukste ziekenhuis in de regio.” Het personeel dat zich tijdens de open dag inzette, deed dat overigens op hun vrije dag. Daar zijn ze door Vroegop extra voor bedankt.

Financieel directeur Gregory Croeze bedankt de afdelingen voor hun medewerking. ,,Vaak hebben mensen het idee dat je alleen in het ziekenhuis kan werken als je verpleegster bent of in de Operatiekamers werkt. In de praktijk is echter de helft van het personeel werkzaam bij afdelingen die het zorgpersoneel ondersteunen.” Croeze doelt op ICT, Personeelszaken en de afdeling die het onderzoek van medische apparaten doet. Ook de afdeling Voeding is een ondersteunende dienst.

Whitney Nin is een van de jongeren die graag neuroloog wil worden. Nin waardeerde de open dag enorm en greep de kans om meer informatie te krijgen.

Bron: Antilliaans Dagblad