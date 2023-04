AntilliaansDagblad | HOH Aruba behandelt ruim 3.000 hartpatiënten

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital (HOH) is vijf jaar geleden begonnen met cardiovasculaire behandelingen. Inmiddels zijn ruim 3.000 patiënten geholpen.

Het ziekenhuis is er met deze behandeling in geslaagd om de medische kosten te verlagen.

F18ARU HOH behandelt 3000 hartpatiDe eerste ingreep vond plaats op 9 april 2018. Cardioloog Casper Laclé vertelt over de start. ,,De belangrijkste reden om met cardiovasculaire behandelingen te beginnen, was om patiënten te helpen die een hartaanval hadden gekregen.” Deze patiënten moesten vroeger met een Air Ambulance naar het buitenland worden gestuurd. Die reis duurde gemiddelde tien uur, waardoor de daadwerkelijke behandeling erg laat van start ging. Het HOH kan deze behandelingen nu zelf doen, waardoor patiënten veel sneller de vereiste hulp krijgen. Via de Spoedeisende Hulp is het mogelijk om de ader van patiënten binnen 90 minuten te openen.

In 2018 werd een modern complex geopend in het HOH, om deze ingreep te kunnen uitvoeren. Daarbij worden kleine ballonnen in de aders ingebracht. Twee interventiecardiologen en een team van verpleegkundigen voeren de behandelingen uit.

Cardioloog Robert Dennert is zeer trots op de afgelopen vijf jaar en de aantallen patiënten die zijn geholpen. Hij vindt het ook fantastisch dat een patiënt die bij de Spoedeisende Hulp binnenkomt, binnen 90 minuten wordt geholpen. ,,Het ziekenhuis voldoet hiermee aan internationale standaards.”

Het HOH behandelt ook patiënten die vanuit Bonaire naar Aruba komen. De bedoeling is om uit te breiden naar andere Caribische landen. Ook andere interventies worden in de toekomst mogelijk uitgevoerd. Het ziekenhuis investeert in lokale medewerkers, breidt de dienstverlening uit en biedt patiënten meer zorg aan.

