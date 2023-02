AntilliaansDagblad | Extra geld nodig voor wegen

Oranjestad – De regering heeft 0,4 miljoen florin extra nodig om te kunnen investeren in de Arubaanse wegen.

In de begroting van 2023 is 1,6 miljoen florin gereserveerd. Dat geld is waarschijnlijk niet voldoende. Dienst Openbare Werken (DOW) is bezig met een meerjarenplan voor de wegen en zal dit eind maart klaar hebben.

Dat de wegen op Aruba in een slechte staat verkeren, is volgens premier Evelyn Wever-Croes (MEP) ‘geen geheim’. Ze zei dit in een persconferentie, waar ze de pet op had van minister van Infrastructuur. De reden dat de wegen slecht zijn, komt omdat er twee jaar lang niet is geïnvesteerd in het onderhoud van de infrastructuur. ,,Toen de pandemie Aruba bereikte, hadden we in 2020 nog een beetje geld om hiervoor te gebruiken. In 2021 en 2022 lukte dat niet. We hebben het geld nodig gehad voor de gezondheidszorg en om de crisis te bestrijden. Met andere woorden, we investeerden in de mens en niet in asfalt.”

Tussen 2017 en 2020 was er jaarlijks ongeveer 5 miljoen florin beschikbaar om aan asfalt te besteden. ,,70 Procent van dat budget ging naar nieuwe wegen, 30 procent werd ingezet voor onderhoud.” Na de pandemie zijn de prijzen omhoog gegaan en dat geldt ook voor onderhoudskosten. De beschikbare 1,6 miljoen florin is waarschijnlijk niet voldoende. ,,Waarschijnlijk hebben we 2 miljoen florin nodig”, aldus Wever-Croes. Ze liet in de persconferentie weten dat, als ze die extra 0,4 miljoen florin heeft, ze dit voor goedkeuring zal voorleggen aan het parlement via een aanvullende begroting.

De wegen gaan sneller achteruit, omdat de effecten van klimaatverandering ook meer zichtbaar worden op Aruba. De temperatuur van het water is wereldwijd aan het stijgen. ,,Aruba heeft weliswaar weinig last van orkanen, maar we hebben wel met meer regen te maken. Dat is aan de wegen te zien. Het onderhoud van de wegen moet vaker gaan plaatsvinden”, aldus de premier.

DOW is intussen met het meerjarenplan voor de wegen bezig. Het plan zal in tweeën worden verdeeld. Wegen die dringend onderhoud nodig hebben, krijgen prioriteit. De andere wegen komen in de komende tien jaar aan de beurt. ,,Eind maart moet het meerjarenplan klaar zijn. Dan zal ook de bevolking worden geïnformeerd”, zegt Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad