AntilliaansDagblad | Eagle LNG op Aruba bezig met vergunningen

Oranjestad – Het bedrijf Eagle LNG, dat op Aruba met vloeibaar gas wil starten, heeft de aanvragen ingediend voor de vereiste vergunningen. Die update hebben vertegenwoordigers dinsdag gegeven tijdens een gesprek met een regeringsdelegatie.

Namens de Arubaanse regering waren premier Evelyn Wever-Croes (MEP) en ministers Ursell Arends (Raiz), Glenbert Croes (MEP) en Rocco Tjon (MEP) bij dat gesprek. Wever-Croes zei na afloop dat ze nu nog optimistischer is over het project. ,,Ik zie dat dit gasproject realiteit kan gaan worden. Als het Aruba lukt, dan kunnen we stoppen met het gebruiken van olie. Dat is voordelig voor het milieu.”

Tijdens de vergadering vertelde Eagle LNG aan de regering wat de status van het project is. Het project bestaat uit meerdere fases. De eerste fase is dat er een terminal wordt gebouwd op het terrein van de raffinaderij. In die terminal wordt het gas verwerkt. Gasleidingen moeten onder grond worden aangelegd om het gas vanuit San Nicolas naar het Water- en Energiebedrijf (WEB) in Balashi te kunnen transporteren.

Het project heeft prioriteit voor de regering, benadrukte Wever-Croes. Zodra Aruba gebruik kan maken van vloeibaar gas (LNG), zal dit de prijs van brandstof direct verlagen. Het gevolg is dat de prijs van water en elektriciteit ook zal dalen. Een deel van het gas zal bovendien kunnen worden geëxporteerd. Dat levert het land geld op en het draagt bij aan de economische ontwikkeling. De bouw van de terminal levert arbeidsplaatsen op. Hier zijn technische mensen voor nodig en de premier weet dat deze mensen op Aruba zelf beschikbaar zijn.

Eagle LNG geeft aan dat de werkzaamheden volgens planning verlopen. Ze hebben aanvragen voor vergunningen ingediend. Het bedrijf verwacht halverwege dit jaar dat alle vergunningen rond zijn. Het streven is nog steeds dat het hele project binnen twee jaar afgerond is. De regering heeft laten weten dat ze bereid is om te helpen waar het nodig is, zodat het project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

