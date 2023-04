AntilliaansDagblad | Dimas maakt grote blunder bij concert op Aruba

Oranjestad – De Colombiaanse artiesten Yeison Jimenez en Elder Dayan Diaz zijn zaterdagavond bij aankomst op Aruba weer teruggestuurd naar Colombia. Een fout van overheidsdienst Dimas, bevestigt Darren van Ommeren namens organisator Vasquez Productions.

Hun concert ‘Duelo de generos’, dat zaterdagavond in de Harbour Arena zou plaatsvinden kon daardoor niet doorgaan. De organisator gaf ’s avonds om 21.00 uur – op locatie – een persconferentie. Later op de avond werd bekendgemaakt dat het concert is verschoven naar zondag.

,,We zijn een serieuze organisator en nemen onze verantwoordelijkheid om het publiek te informeren”, zei Van Ommeren tijdens de persconferentie. Op de vraag wat er fout ging waardoor beide internationale artiesten niet Aruba konden binnenkomen, zei hij eerst ‘miscommunicatie tussen overheidsdiensten’. Na enig aandringen van de pers om welke overheidsdiensten het gaat, bevestigde Van Ommeren dat de fout bij Dimas ligt. Deze dienst voert het toelatingsbeleid van Aruba uit.

,,Alle vergunningen waren in orde en alles is betaald. De artiesten waren onderweg naar Aruba, zijn hier geland en kwamen vervolgens het land niet in. Hoe dat mogelijk is geweest, dat wordt nu uitgezocht. Want, we willen dit in de toekomst natuurlijk voorkomen.”

Van Ommeren legt uit dat beide zangers in Colombia grote artiesten zijn. ,,Zij zijn elke avond volgeboekt en hebben echt tijd gemaakt om op Aruba te kunnen optreden. Om die reden zouden ze vlak voor aanvang van het concert pas op Aruba aankomen. Toen we hoorden dat ze met de eerstvolgende vlucht terug moesten naar Aruba, hebben we direct diverse mensen gebeld. Om het zo snel mogelijk op te lossen.”

De organisator krijgt daarbij advies van een advocaat. De politie heeft toegezegd dat de evenementenvergunning geldig blijft. Volgens Van Ommeren kan het een struikelblok zijn als er geen vluchten beschikbaar zijn. Daarnaast verwijst hij naar de vele toeristen die vanuit de regio naar Aruba zijn gekomen om het concert bij te wonen. ,,We doen daarom onze best om het concert alsnog te houden.”

Na de persconferentie maakte Vasquez Productions via sociale media bekend dat het concert zondagavond zou plaatsvinden.

Bron: Antilliaans Dagblad