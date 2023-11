PBC | OM eist zes jaar cel tegen commando Sil A. in wapen- en drugszaak

Oranjestad – Bijna 12.000 personen zullen in 2024 een nieuw paspoort moeten aanvragen. Dat is veel meer dan de ruim 3.200 aanvragen voor paspoorten die in 2023 zijn verlopen.

De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo in de volksmond) doet een dringend beroep op paspoorthouders om niet te lang te wachten met het aanvragen.

Het Nederlandse paspoort is het paspoort dat Arubaanse ingezetenen hebben. De geldigheid van het paspoort is sinds 9 maart 2014 verhoogd van vijf jaar naar tien jaar. Dit geldt voor paspoorthouders van 18 jaar en ouder. Voor minderjarigen (onder de 18 jaar) is het paspoort nog steeds vijf jaar geldig. Censo ontvangt jaarlijks 3.000 tot 4.000 aanvragen om een paspoort voor een minderjarige te vernieuwen.

Uit een analyse van Censo blijkt dat volgend jaar de geldigheid van een zeer groot zal verlopen. Deze paspoorten zijn uitgegeven in 2014. In 2013 werden 3.255 paspoorten uitgereikt, die dit jaar – 2023 – zijn vernieuwd als de paspoorthouder een aanvraag indiende. In 2014 gaat het om 11.818 paspoorten die zijn uitgereikt, dat is een toename van ruim 360 procent. Deze paspoorten vervallen in 2024.

Het aantal aanvragen voor een nieuw paspoort zal in 2024 dus veel hoger ligt, stelt de Censo. Om die reden trekt de overheidsinstantie nu al aan de bel. Paspoorthouders wordt verzocht om hun afspraak online zo snel mogelijk te maken en niet te wachten tot het paspoort verloopt.

Paspoorten die op Aruba worden uitgegeven, worden in Nederland gemaakt. De aanvraag wordt naar Nederland gestuurd en het duurt dan ongeveer twee tot drie weken voordat het document gemaakt is. Daarna moeten de documenten naar Aruba worden gestuurd. De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister laat weten geen invloed te hebben op deze verwerkingsperiode.

Het kan snel gaan, maar een aanvraag kan ook langer duren.

Om het publiek duidelijk te maken hoeveel aanvragen de Censo in 2024 verwacht, is een schema gemaakt van de uitgegeven paspoorten. ,,Het wordt een zeer drukke periode en we doen een beroep op onze klanten om hier rekening mee te houden.”

De Censo gaat ook in op het noodpaspoort. Dit document wordt niet door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister uitgegeven, maar door de gouverneur van Aruba. ,,Hou er rekening mee dat het Kabinet van de Gouverneur noodpaspoorten alleen uitgeeft in zeer urgente gevallen. Er worden eisen gesteld aan die omstandigheden en dit is zeer strikt.”

Bron: Antilliaans Dagblad