AntilliaansDagblad | Bezwaarschriften digitaal indienen op Aruba

Oranjestad – De Belastingdienst gaat de achterstand in het afhandelen van bezwaarschriften aanpakken. Het doel is om de achterstand met 75 procent te verminderen. Dit moet worden bereikt met digitalisering.

Een plan van aanpak is op 8 februari goedgekeurd door de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) Nederland en door het Arubaanse ministerie van Financiën. Het project richt zich op het aanpakken van de huidige achterstand in de registratie en in de verwerking van bezwaren.

Een lokale taskforce gaat ondersteuning bieden om de achterstand met 75 procent te verminderen. Om het project succesvol te laten zijn en het indienen van bezwaren op een efficiënte wijze te organiseren, gaat de Belastingdienst digitalisering inzetten. De bezwaren worden bovendien streng gecontroleerd om te voorkomen dat er opnieuw een toename in het aantal bezwaren komt. Dat laat de overheidsdienst in een persbericht weten.

De Belastingdienst reageert ook op commentaar en kritische geluiden in de media, omdat de vertraging ‘exorbitant’ is. Dat is gezegd tijdens een symposium dat in april bij de Universiteit van Aruba werd gehouden. Zelfs de minister van Financiën van Curaçao zou hier volgens de Arubaanse Belastingdienst op hebben gereageerd. De Belastingdienst laat weten dat ‘beperkte mankracht en budgettaire ruimte’ de reden is dat er zo’n achterstand is ontstaan.

Het inhalen van de achterstand is vorig jaar al gestart. De Belastingdienst heeft in 2022 24.227 bezwaarschriften afgehandeld. In het eerste kwartaal van 2023 slaagde de Belastingdienst erin om in totaal 7.852 bezwaarschriften af te handelen. Deze snelheid is zoals het in het plan van aanpak wordt beschreven.

Nu gaat de dienst officieel met het plan van aanpak werken. Na de officiële goedkeuring van Aruba en Nederland heeft de Belastingdienst voorbereidingen getroffen om een succesvolle start te maken. Belastingplichtigen kunnen binnenkort hun bezwaarschrift digitaal indienen via het ‘BO impuesto’. Ditzelfde portaal verwerkt de formulieren ook digitaal. Dat zorgt ervoor dat de verwerking sneller gaat. De Belastingdienst laat weten dat klanten die wachten op een reactie op hun bezwaarschrift, dit ook binnenkort zullen ontvangen.

