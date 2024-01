DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Oranjestad – Aruba heeft in 2023 het toeristisch sterke jaar van 2019 overtroffen. Toerismeminister Dangui Oduber (MEP) spreekt van het ‘beste jaar in onze geschiedenis’.

De verwachting is dat de inkomsten die toeristen genereren, 44 procent hoger zijn in vergelijking met 2019.

Het succes van het toerisme wordt gemeten aan de hand van diverse vaste indicatoren: het aantal toeristen dat minimaal een nacht op Aruba blijft, de bezettingsgraad van de hotels, de gemiddelde prijs per kamer per nacht (ADR), de opbrengst per hotelkamer (RevPar), de uitgaven van toeristen en het aantal cruisepassagiers.

Aruba had het zwaar na de coronapandemie. Het beleid van de minister was er toen op gericht om het toerisme te laten herstellen en terug te komen op het goede niveau van 2019 (het laatste normale jaar voor de pandemie). Drie aspecten waren daarbij van belang. Als eerste wilde Aruba toeristen aantrekken die kwaliteit willen. Ten tweede moest het toerisme zich gaan diversificeren. Als derde moesten er meer investeringen komen, om het ‘product Aruba’ te verbeteren.

Minister Oduber maakt cijfers bekend die verwijzen naar deze indicatoren en beleidspunten. Aruba wilde in 2023 1,2 miljoen toeristen trekken. Op dit moment is Aruba verbonden met meer dan 35 bestemmingen wereldwijd en meer dan 25 luchtvaartmaatschappijen vliegen van en naar Aruba.

De bezettingsgraad was tot en met eind november 78 procent. ,,Dat is zeer hoog”, stelt Oduber. De ADR kwam in november uit op 334,29 dollar, en dat is een toename van 24 procent vergeleken met 2019. ,,De ADR laat zien dat we inderdaad toeristen aantrekken die kwaliteit willen en geld te besteden hebben.”

De RevPar is in 2023 toegenomen met 13 procent, vergeleken met 2019. De RevPar kwam in 2023 uit op 259,45 dollar.

Voor de bewindsman is echter de zogeheten ‘tourism receipt’ van de Centrale Bank van Aruba (CBA) de belangrijkste indicator. ,,Dit is het bedrag dat toeristen hier uitgeven.” Voor het jaar 2023 is de prognose (want die cijfers zijn nog niet bekend, red.) dat de uitgaven uitkomen op 4,9 miljard dollar. Als dat bedrag inderdaad wordt gehaald, is dat een toename van 1,5 miljard florin vergeleken met 2019 en dat komt neer op een stijging van 44 procent.

,,Het toerisme draagt significant bij aan onze economie. Al deze indicatoren samen geven aan dat ons beleid goed is en werkt”, aldus Oduber. Hij spreekt van een economische groei van 10,3 procent dankzij het toerisme. ,,Door het toerisme zijn we erin geslaagd om een overschot op de begroting te creëren en de fondsen van AZV en SVB te verbeteren.”

Oduber noemt het cruisetoerisme apart. Deze sector heeft zich in 2023 met bijna 90 procent hersteld ten opzichte van 2019. Het cruisetoerisme kwam na de pandemie later op gang dat het reguliere toerisme dat via de lucht naar Aruba kwam. De verwachting is dat het cruisetoerisme in 2024 het jaar 2019 gaat overtreffen.

Tot slot bedankt de bewindsman de diverse toerismepartners die samenwerken om deze sector succesvol te maken. Zoal Aruba Tourism Authority (ATA), Aruba Airport Authority (AAA), Aruba Ports Authority (APA), de hotels via Ahata, de timesharers via Atsa, Aruba Vacation Rental Association, alle overheidsdiensten, het bedrijfsleven en alle medewerkers die zich inzetten voor het toerisme.

Bron: Antilliaans Dagblad