Opinie | Nieuwe gokwet Curaçao lijkt gemiste kans op transparantie en strijd tegen witwassen

Oranjestad – Het was geen unanieme goedkeuring, maar met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen is de begroting van het jaar 2024 door het parlement goedgekeurd.

De minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP), heeft dit woensdag bekendgemaakt. Het parlement debatteerde afgelopen week over de begroting en deze week op maandag gaf een meerderheid van de parlementariërs goedkeuring.

,,De begroting van 2024 is de tweede begroting van het Land Aruba die op tijd is ingediend. Deze begroting heeft een overschot van 70 miljoen florin en dat bedrag komt overeenkomt met 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Aruba. In de begroting voldoen we aan de norm dat we de personeelskosten verlagen. We voldoen ook aan de hervormingen die in het Landspakket zijn opgenomen. Om hieraan te voldoen, hebben we enkele fondsen verschoven”, legt Maduro uit.

De bewindsvrouw bedankt alle experts binnen de regering, collega-ministers, parlementariërs en betrokken instanties voor hun inzet om deze begroting op tijd af te hebben. Daardoor heeft het parlement de begroting nog dit jaar kunnen behandelen. ,,We kunnen het nieuwe jaar openen in de wetenschap dat we projecten kunnen uitvoeren en door kunnen gaan met de investeringen die we willen doen.”

Bron: Antilliaans Dagblad