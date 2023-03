AntilliaansDagblad | Aruba bij UN 2023 Water Conference in New York

Oranjestad – Aruba is actief betrokken bij de UN Water Conference 2023 in New York die van 20 tot 22 maart wordt gehouden. Het doel is om stakeholders samen te brengen, zodat de aanpak van waterproblemen wereldwijd kan worden versneld.

De organisatie van deze waterconferentie is in handen van Nederland en de Republiek Tadzjikistan. De datum is bewust gekozen, het was gisteren Internationale Waterdag. Vanuit het Koninkrijk is een grote delegatie naar NY gekomen. In de Arubaanse delegatie zitten onder andere minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur en minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP). Zij nemen actief deel aan de conferentie. Ook koning Willem-Alexander is persoonlijk naar de VN gekomen. ,,Als onze koning er is en met nadruk vraagt welke problemen zich in het Koninkrijk afspelen, dan is de ernst van deze waterconferentie wel duidelijk”, aldus Arends.

,,Hier zijn duizenden vertegenwoordigers van diverse landen aanwezig om over waterproblematiek te praten.”

In zijn toespraak ging Arends in op de waterproblemen op Aruba. ,,Aruba heeft voor minder dan 0,04 procent van de bevolking voldoende drinkwaterbronnen. Het is een gevaarlijke gedachte dat we altijd over goed drinkwater beschikken. Het is ook niet waar dat drinkwater alleen een probleem is van arme en niet-ontwikkelde landen.”

Op Aruba hebben we de luxe van drinkwater, zegt de minister. ,,Aruba heeft het beste drinkwater ter wereld dankzij de WEB, de kwaliteit is uitstekend. We gaan er vanuit dat dit water altijd beschikbaar is. De realiteit op Aruba is anders. In onze bodem zit slechts voor minder dan 0,04 procent van de inwoners van het eiland water. Als we de toeristen meetellen, daalt dit percentage naar minder dan 0,003 procent. Wij beschikken niet over voldoende bronnen van drinkbaar water.”

Een andere bedreiging zijn klimaatveranderingen. ,,De zeespiegel stijgt. Het grootste gevaar is dat het aantal natuurrampen toeneemt. Aruba ligt gelukkig buiten de orkaanzone, maar ook dat gebied is aan het veranderen. Ook Aruba moet stappen ondernemen. Het ministerie van Natuur is al enkele maanden bezig om met experts hierover te praten”, zegt Arends. Watervervuiling en te veel water gebruiken heeft negatieve gevolgen voor de mens en de economie. Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht, maar er zijn miljoenen mensen die geen toegang hebben tot water. Deze problemen worden tijdens de conferentie aangekaart.

Bron: Antilliaans Dagblad