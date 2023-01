AntilliaansDagblad | Aanklacht Dowers tegen Besaril

Oranjestad – AVP-parlementariërs Arthur Dowers en Mike de Meza hebben een aanklacht ingediend tegen Guillfred Besaril (MEP), die voorheen oud-Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland was.

Volgens Dowers heeft het Openbaar Ministerie (OM) voldoende aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek tegen Besaril te starten.

De parlementariër maakte dit bekend tijdens een persconferentie die voor het kantoor van het Openbaar Ministerie (OM) plaatsvond. Dowers is zelf minister van Justitie geweest. Hij stelt vast dat, ondanks alle beschikbare informatie, premier Evelyn Wever-Croes (MEP) geen aanklacht tegen Besaril wil indienen. Dowers vraagt zich ook af of de premier het onderzoek van de Centrale Accountants Dienst (CAD) aan het OM zal presenteren zodat een strafrechtelijk onderzoek kan starten.

,,De premier is sinds mei 2021 op de hoogte van de zaak Besaril. Ze heeft bevestigd dat er een onderzoek naar Besaril gaande is. Ze heeft ook bevestigd dat ze informatie heeft ontvangen vanuit het Arubahuis waaruit blijkt dat Besaril illegale dingen heeft gedaan. Hij heeft misstappen gezet toen hij Gevolmachtigde minister was. Besaril heeft misbruik gemaakt van geld van het Arubahuis en dat is gemeenschapsgeld”, aldus Dowers.

De AVP-parlementariër merkt op dat de MEP Besaril op de partijlijst liet staan en hem na de verkiezingen in 2021 weer liet terugkeren in dezelfde functie van Gevolmachtigde minister. Volgens Dowers ontvangt Besaril ook nog steeds zijn overbruggingstoelage. Hij zou nu werken als regeringsadviseur.

,,Aangezien dit allemaal voor de premier geen reden was om een aanklacht in te dienen, hebben wij besloten om de aanklacht in te dienen”, zeggen Dowers en De Meza.

Bron: Antilliaans Dagblad