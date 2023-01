AntilliaansDagblad | Aangehouden voor mishandelen toerist op Aruba

Oranjestad – Het Korps Politie Aruba (KPA) en het ministerie van Justitie nemen een geweldsdelict, waarbij een Canadese cruisetoerist ernstig is mishandeld, zeer hoog op.

,,Toeristen moeten zich veilig kunnen voelen als ze op Aruba op vakantie zijn, we tolereren dit geweld niet.” Gisteren werd de derde verdachte aangehouden.

De autoriteiten gaven gisteren bij het Centro di Husticia in Santa Cruz hierover een persconferentie. Het KPA en Justitieminister Rocco Tjon (MEP) reageerden gisteren echter al op de derde aanhouding. De recherche hield in een woning in Jan Flemming een 21-jarige Arubaanse man aan, met de initialen C.M.E.B. Afgelopen maandag werd in dezelfde woning de tweede verdachte aangehouden, de 24-jarige Arubaan T.E.A.B. De eerste verdachte werd op 30 december aangehouden, in een woning in Pos Chiquito. De autoriteiten namen toen ook een auto in beslag. Volgens het KPA is deze eerste verdachte een vrouw. Volgens de minister is de toerist echter aangevallen door drie mannen.

De mishandeling vond op 26 december ‘s avonds plaats. De toerist maakte een cruise met de Voyager of the Seas, samen met zijn vrouw en drie kinderen. De man werd op de parkeerplaats van de haven aangevallen door drie personen en zwaar mishandeld. Direct na de melding werden de recherche en diverse politie-eenheden ingezet en de autoriteiten besloten om deze zaak alle prioriteit te geven.

,,We tolereren niet dat onze enige economische pilaar, het toerisme, wordt beschadigd door enkele personen die deze feiten hebben gepleegd. Toeristen moeten zich veilig voelen als ze op Aruba op vakantie zijn”, is de boodschap van het KPA. Terwijl zijn mensen bezig waren met het opsporen van de mogelijke daders, nam de korpschef contact op met de familie van het slachtoffer om ze op te hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Hij legde ook contact met de Canadese autoriteiten om ze te informeren over de voortgang van de zaak.

Justitieminister Rocco Tjon (MEP) spreekt van een zeer treurige zaak. De mishandeling was gericht tegen een persoon, wat volledig te betreuren is. Maar het heeft ook consequenties voor het toerisme van Aruba, aldus de bewindsman. ,,Aruba staat wereldwijd bekend als een van de meest veilige eilanden in het Caribisch gebied. Dergelijke delicten beschadigen het imago enorm. Om deze reden heeft het ministerie van Justitie en Sociale Zaken alle middelen beschikbaar gesteld om deze zaak op te lossen.” Hij veroordeelt het handelen en tolereert geen enkele bedreiging tegen onze mensen noch bezoekers.

Minister Tjon prijst de snelle inzet van het korps, omdat dit uitstraalt dat Aruba criminaliteit en geweld niet accepteert.

Bron: Antilliaans Dagblad