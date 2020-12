Ingezonden | Sluitende begroting 2021?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

De begroting van het Land Curaçao voor het jaar 2021 is goedgekeurd. Een begroting waarvan onze minister van Financiën, desgevraagd, zegt dat er een sluitende begroting is gerealiseerd. Want weliswaar sluit de begroting voor de gewone dienst met een tekort van 681 miljoen gulden, dit tekort zou gedekt worden door een even groot positief saldo op de kapitaaldienst.

Nog afgezien van het feit dat het niet is toegestaan om een overschot op kapitaaldienst te gebruiken voor de gewone dienst, moet je toch wel een rekenwonder zijn als je een tekort van 681 miljoen volledig kunt compenseren met de bijna 142 miljoen wat het totaal van de begrote kapitaaldienst schijnt te zijn.

Je vraagt je natuurlijk ook af, waarom een begroting voor de kapitaaldienst, indien van tevoren al vaststaat dat deze dienst niet uitgevoerd gaat worden omdat het daarvoor begrote kapitaal gebruikt gaat worden voor uitgaven in de gewone dienst.

Wim van Vark,

Curaçao