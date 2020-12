Ingezonden | No Flow

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Ik wacht al sinds 21 november op Flow. Ze hebben tweemaal een afspraak met mij gemaakt maar NO FLOW. Geen telefoontje van ‘sorry’, geen nieuwe afspraak nada. Ze zijn sowieso moeilijk te bereiken en de dames die de telefoon aannemen zijn niet degenen die de afspraken maken. Zij moeten dat doorgeven aan een afdelingshoofd dat blijkbaar geen tijd heeft voor deze klant, geen tijd heeft een klacht af te handelen, geen tijd om een fout te corrigeren.

Ondertussen is mijn kaso door minstens drie verschillende zeer vriendelijke dames aan hem doorgegeven maar NO FLOW, nada. Flow heeft ook geen Customer Service by the way; toen ik een chat met ze opzette, kreeg ik als antwoord dat there is nobody available to answer my question.

Ik heb begrepen dat er mensen zijn die overwegen een rechtzaak te beginnen tegen Flow. Kunnen zij a.u.b. aangeven waar men terecht kan om zich aan te sluiten? Mijn naam en adres zijn bekend bij de redactie. Als ik die hier plaats zal ik nooit een Flow-aansluiting krijgen.

Naam bij redactie bekend,

Curacao