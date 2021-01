Ingezonden | I dare you…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

We zijn het nieuwe jaar begonnen met dezelfde frustraties waarmee we het vorige hebben afgesloten. Helaas zal er aan deze situatie(s) niet veel veranderen als wij niet daadkrachtig(er) en voor één keer samen dezelfde richting op kijken.

Laten we zes maanden lang met onze buren afspreken dat wij om beurten onze telefoon, elektra, afvalstoffen en wegenbelasting niet betalen.

Als goede buren vangen we elkaar wel op gedurende die maanden. De bood- schap die we als gemeenschap hiermee uitsturen zal zeker effect hebben, en we doen nog eens wat aan onze relatie met de ‘bisifia’.

Laten we vanaf vandaag met zijn allen voor elkaar opkomen. If you don’t dare, you probably won’t care…

Albert Comenencia,

Curacao