Ingezonden | Geen mondkapje

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Op pagina 9 van het Antilliaans Dagblad van 22 december jl. een foto van de diploma-uitreiking ‘cursus basis integriteit’. Wat weer opvalt dat niemand op de foto een mondkapje draagt en dat terwijl deze regering het de bevolking oplegt, en zelfs aanbeveelt.

De afstand lijkt niet eens in acht te worden genomen. Je zou toch zeker van een minister van deze regering beter verwachten. Het moet niet nog gekker worden.

Josef Martina,

Curaçao