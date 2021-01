Ingezonden | Curaçao, licht aan eind tunnel? No way!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Als ondernemer zou ik toch eens een keer mijn gram willen halen c.q. mijn mening willen geven over de wanprestatie van de lokale overheid op Curaçao. Ik weet helaas dat als mijn naam bekend zou worden dat ik scheve gezichten krijg en een heleboel ambtenaren tegen mij in het harnas jaag.

Dat risico kan ik en wil ik niet nemen, niet voor mijzelf, maar met name voor mijn werknemers die knetterhard werken en die zich geweldig inzetten in deze bizarre tijd! Wat de overheid op Curaçao laat zien is een totale wanprestatie voor wat betreft de hulp en verlichting voor het lokale bedrijfsleven, de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en/of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) stelt werkelijk niets voor.

Daarbij dat de personen die zich hiermee bezighouden gewoonweg niet weten wat een loonstaat is en wat en hoe ze iets moeten berekenen. De voorbeelden hiervan kan ik geven en de bevestigingen dat ze zelf een rekenfout hebben gemaakt, die heb ik ook op file! De berekeningen en de werkelijke tegemoetkomingen, daar kan ik alles van laten zien. Ik ben ondernemer op Curaçao en op Bonaire.

Iedereen kan zien op het internet wat de werkelijke berekeningen zijn voor Curaçao, Bonaire en ook Nederland. Het is schandalig wat de overheid op Curaçao aan tegemoetkomingen aan het bedrijfsleven op Curaçao biedt (nota bene met geld van Nederland). Daarbij dat de overheid zelf onduidelijkheid schept met betrekking tot voor welke periode deze TVL is. Is het nu het derde of vierde kwartaal?

Zie de website van het noodfonds: www.fondodisosten.org/nl/informatie- bedrijven-tegemoetkoming- vaste-lasten Dat de overheid een probleem heeft, dat geloof ik wel, dat er veel ambtenaren en instanties goed bezig zijn met het verstrekken van informatie en hulp, zowel fysiek alsook financiële tegemoetkomingen, dat snap ik ook wel. Dat is bewonderenswaardig.

Maar dat politici elkaar bevechten en dag in dag uit elkaar blijven beschuldigen van van alles, dat snap ik niet. Doe dat lekker in je eigen vrije tijd. Over de ruggen van hun eigen bevolking zichzelf blijven verrijken, nog helemaal niets, maar dan ook niets ingeleverd, terwijl elk bedrijf met betrekking tot de NOW-hulp, het eigen personeel, maand in maand uit, moet laten inleveren (minimaal 20 procent), anders krijg je geen NOW: dat gaat er bij mij niet meer in. Dat dit moet gebeuren en dat iedereen moet inleveren, die snap ik ook, maar begin ook met jezelf.

Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Bloeden zal de bevolking, behalve alle ambtenaren en overheids- nv’s. Oké, 12,5 procent of wellicht een beetje meer inleveren op hun secundaire arbeidsvoorwaarden (is nog helemaal niet geregeld voor iedereen), die ten opzichte van alle andere bedrijfstakken al bijzonder buitensporige arbeids- en secundaire voorwaarden hebben; dat is alles, meer niet.

Schande overheid, schande! Jezelf op de schouder kloppen (en met name een minister die heel erg graag op elke voorpagina wil staan als er weer een bedrijfje wordt geopend), keer op keer. Maar nog verder helemaal niets structureels gedaan. Nada! Ik ben het echt werkelijk zat, als goed werkgever, alle belastingen (ook in de Covid-tijd) voldaan, geen enkel respijt gekregen, wat wel beloofd was in april 2020, maar later zeggen: eerst betalen, dan krijg je pas NOW; wat een idiote redenatie. Bezwaarschriften ingediend, nul komma nul reactie. Eerst verlichting beloven, dan als de wiedeweerga, elke belastingbetaler de tijdelijk beloofde verlichting (maand maart aangifte en betaling omzetbelasting) heel snel opeisen, want anders krijg je geen NOW.

Geef de (goede) ondernemers op Curaçao wat ruimte en respijt. Het zijn er echt heel veel, daar kan de overheid in de toekomst alleen maar van profiteren. Maar door het onvermogen van alle instanties van zowel de overheid, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Belastingdienst, maken ze veel kapot.

Ze hebben geen enkel idee, net zoals de regering, welke schade er op dit moment wordt aangericht, en aan het ontstaan is, door de totale wanprestatie die geleverd wordt door de overheid. Wij hebben een mooi eiland met bijzondere inwoners, maak daar gebruik van. En olie de motor van de economie nu eindelijk eens een keer, geef het bedrijfsleven en de goede ondernemers ruimte en respijt, maak goede afspraken. Maar zoals het nu gaat, gaat er heel veel kapot!

Naam bij redactie bekend,

Curaçao