Ingezonden | Buladó

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Meeuwen aan het woord.

Wij wonen deze maand een half jaar op Curaçao. Toen we nog in Nederland woonden, kwam de film Buladó uit (vliegende vis, in het Papiaments). We lazen en hoorden erover. Een film/documentaire die zich afspeelt op Curaçao. Een prijswinnaar, Gouden Kalf voor de beste film, en genomineerd voor een Oscar. Hoe geweldig is dat, en wat mogen we er hier nu al trots op zijn!

Nu wonen we op Curaçao en verkennen het eiland: Willemstad, de stranden, maar ook naar Westpunt, Shete Boka en afgelopen weekend een deel van het Christoffelpark. Wat een ruige schoonheid en heel veel groene natuur dankzij de afgelopen regentijd. Voor de kerstvakantie zagen we al in het Antilliaans Dagblad deze film, Buladó, aangekondigd. We gingen de eerstvolgende matineevoorstelling. Adembenemend!

Het deel van Curaçao dat we bezocht hebben, herkenden we: moet ergens in de buurt van een Boka (Grandi?) zijn. Barber en Soto kwamen langs. Het verhaal is indrukwekkend: allerlei laagjes uit het dagelijkse (Curaçaose) leven zijn erin verwerkt. Rouw, verzet, gemis van een moeder, acceptatie, taal, volksmagie, en natuurlijk de schitterende opnames in het ruige Bándabou. Verbaasd waren we over het aantal bezoekers in de bioscoopzaal: 6 personen. Zondagmiddag jongstleden zijn we weer geweest om nog meer van die laagjes en schoonheid te kunnen zien. Aantal bezoekers: 3.

Hoe kan dit nou? Heeft de film te weinig reclame gekregen? Weet men het niet? Het moet voor de inwoners van Curaçao een prachtig verhaal zijn dat zich afspeelt op hun mooie eiland. Ook voor mensen zoals wij die maar een paar jaar hier verblijven is het een film die je niet mag missen.

Bekijk op YouTube maar eens een voorproefje!

Wim van Meeuwen,

Curaçao