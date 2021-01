Ingezonden | In memoriam: Hans de Boer

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Raymond Begina aan het woord.

Hans de Boer, een van de beste vrienden van Curaçao in Nederland, is – uitgerekend een dag na zijn verjaardag – plotseling overleden. Op Hans zijn vele kwalificaties van toepassing: hij was visionair, strateeg, recht voor zijn raap, charmant en had een aanstekelijk gevoel voor humor. Hij wist altijd de juiste mensen samen te brengen voor projecten op ons eiland.

Hans was de afgelopen maanden in het nieuws op Curaçao omdat hij samen met pensioenfonds APC een groots project op stapel had staan, namelijk de aankoop van het Plaza Hotel, wat tegelijkertijd het startsein zou betekenen voor een integrale ontwikkeling van onze binnenstad. Hans begon zijn carrière als jonge econoom in de jaren tachtig bij Economische Zaken op Curaçao. Hij woonde enkele jaren in de wijk Dominguito aan de Indjuweg en was vanaf dag één helemaal geïntegreerd op het eiland, getuigen zijn vele lokale vriendschappen, zoals die met Edil Paulina. Hans kookte Kabritu Stobá, bakte Piska Korá en zat samen met zijn vrouw Klaske op salsa-les, want hij wilde op de dansvloer niet onderdoen bij de lokale bevolking.

Al snel werd Indjuweg omgedoopt tot ‘Kaya di Ambiente’, want de salsa en andere culturele danslessen werden per woning gerouleerd. Na enkele jaren op Curaçao te hebben gewerkt, besloot hij om terug te gaan naar Nederland. Hij had al een baan geregeld, en had alles ingepakt voor de verhuizing.

En letterlijk op de dag van vertrek kreeg hij bezoek van de Nederlandse minister van Nederlands- Antilliaanse Zaken Jan de Koning om toch nog op Curaçao te blijven om deel te nemen aan de Onderhandelingscommissie voor het openhouden van de ex-Shellraffinaderij. Na uitgebreid overleg met het thuisfront besloot Hans te blijven en werd hij de econoom en strateeg van de betreffende commissie.

Toen de onderhandelingen met goed resultaat waren afgerond, ging Hans terug naar Nederland waar hij een bliksemcarrière doormaakte met zijn eigen Adviesbureau BEA (Bureau Economische Argumentatie). Daarna werd Hans voorzitter van het MKB-Nederland en later voorzitter van VNO-NCW. Met deze laatste benoeming werd Hans in één klap een van de meest invloedrijke mensen van Nederland. Zowel in de private als publieke sector.

In oktober 2020 nam Hans afscheid van VNO-NCW en zijn eerste actie was de aankoop van een ticket richting Curaçao – waar hij een (vakantie) huis bezat – om zijn vrienden weer te zien, maar ook om te starten met de voorbereidingen voor een handelsmissie uit Nederland naar Curaçao, wat inmiddels heeft plaatsgevonden. Het Plaza Hotel-project is rechtstreeks een resultaat van de eerste handelsmissie onder de bezielende leiding van Hans de Boer.

Hans heeft – samen met Evelyne Kruithof- Bor – van het APC met passie en daadkracht zijn schouders gezet onder dit project, maar helaas zal hij de afronding niet meemaken. Wat Curaçao aan hem overhoudt is deze nagedachtenis: Hans was de meest loyale vriend van het eiland in Nederland denkbaar, uitermate toegewijd, maar ook kritisch naar ons toe als het moest! Hans wist altijd een saai moment om te toveren in een wervelende dans. Hans, sosega na pas!

Raymond Begina,

Curaçao