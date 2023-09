Opinie | Curacao, het nieuwe Las Vegas del Caribe

Hushang Ansary maakte verzekeraar Ennia honderden miljoenen euro’s afhandig.

Wie is hij? | Theo van Vugt (met vonnissen)



Ansary werd in 1927 geboren in Iran. Hij verkeerde in de kringen rond de sjah en diende in de jaren zeventig als minister van Financiën in Iran. Ook was hij ­ambassadeur in de Verenigde Staten.

Daar bouwde de zakenman-politicus een imperium op in vooral vastgoed.

In 2006 nam hij verzekeraar ­Ennia over, die vooral actief is op Sint Maarten en Curaçao. Hij kleedde het bedrijf in rap tempo uit, en al snel klonken er klachten over zijn financiële ­optreden. Toch duurde het tot 2018 voordat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ingreep en Ennia onder curatele stelde. Toen had Ansary al 570 miljoen euro onttrokken aan de verzekeraar, bijna driekwart van het vermogen.

Hoe ging Ansary te werk?

Hij behandelde Ennia als een soort ­supermarkt waar hij naar believen geld uit de kas kon halen. Ook verkocht hij delen van zijn vastgoedportefeuille aan Ennia tegen een veel te hoge prijs.

De rechtbank van Curaçao veroordeelde Ansary twee jaar geleden al tot terugbetaling aan Ennia van zo’n 522 miljoen euro. Dit bedrag onttrok Ansary samen met vier medeplichtigen onrechtmatig aan de reserves van Ennia toen hij daar van 2009 tot 2016 de baas was, stelden de rechters.

Verzekeraar Ennia: een broeinest van corruptie en wangedrag

Dat geld heeft Ansary netjes ­terug­gestort?

Nee, hij heeft nog geen cent terugbetaald. Wel ging hij in beroep. Begin ­september kwam het Gemeenschap­pelijk Hof van Justitie in Curaçao met een tussenvonnis. Ansary moet zeker 134 miljoen euro terugbetalen. Voor de overige bedragen die Ennia van Ansary claimt, beveelt het Hof nader onderzoek.

Dat gaat onder meer over de kwestie rond Mullet Bay, een vakantiepark van Ansary op Sint Maarten, dat hij voor te veel geld aan Ennia verkocht. Ansary liet dit bezit bij de verzekeraar inboeken voor ruim 400 miljoen euro: de werkelijke waarde was eentiende daarvan.

Wat heeft Nederland met Ansary te maken?

De kans dat Ansary en zijn kompanen snel over de brug komen, is klein. Om de gaten bij Ennia te dichten, wil demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties 600 miljoen euro geven aan de centrale bank van de eilanden.

Een onthutste Tweede Kamer sprak begin september van ‘een dure les’, maar vindt het onbestaanbaar om niets te doen. Anders moeten de pensioenen op Curaçao en Sint Maarten met 80 procent worden gekort, en dat zal leiden tot armoede en onrust.

Die 600 miljoen euro is een lening, maar de kans bestaat dat Nederland er niets van terugziet, zegt Van Huffelen. Ansary zal de zaak blijven traineren, iets waarin de oude boef al behoorlijk handig bleek.

Bron: EW Magazine

Naschrift KKC

Klik hier voor de brief van kabinet Pisas aan Minister van Staat mr. Jaime Saleh.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in EERSTE AANLEG inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in HOGER BEROEP inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over uitspraak inzake ENNIA ACCOUNTANTS Victor Bergisch en Eric Vesseur niet kan lezen of downloaden.

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2022 01 21 – VONNIS Ennia Accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur ECLI_NL_TACAKN_2022_1 by Knipselkrant Curacao on Scribd

2023 09 12 – Tussenvonnis Ennia Hoger Beroep Cur2022h00008-Cur2022h00009-Cur2022h00010-Cur2022h00011-Cur202… by Knipselkrant Curacao on Scribd