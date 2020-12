DolfijnFM | Visumplicht Venezolanen gaat 15 januari in

Venezolanen moeten per 15 januari een visum aanvragen als ze naar Curaçao komen. Ook voor de andere eilanden geldt deze visumplicht.

In Venezuela kan die aangevraagd worden bij VFS Global, een extern bureau in Caracas. Venezolanen die zich buiten Venezuela bevinden, kunnen afhankelijk van hun locatie een visumaanvraag doen bij een Koninkrijksambassade via de Directie Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao.

De kosten voor een visum bedragen €80. Reizigers dienen wel rekening te houden met de inreisbeperking als gevolg van COVID-19.

Bron: DolfijnFM