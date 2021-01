Eugene Rhuggenaath heeft namens Curaçao Joe Biden en Kamala Harris gefeliciteerd met de inauguratie gisteren.

Volgens de premier is de band tussen de Verenigde Staten en Curaçao tijdens de pandemie sterker geworden. Rhuggenaath is enthousiast over de samenwerking tussen beide landen.

De premier nodigt de president en de vice-president uit om tijdens hun termijn ook naar Curaçao te komen.

Bron: DolfijnFM