DolfijnFM | Lindenborg beschermheer Curaçaose haven

De Curaçaose haven heeft een officiële beschermheer gekregen. De 97-jarige Thomas Lindenborg kreeg gisteren de eer.

Lindenborg was in de Tweede Wereldoorlog kanonnier bij de schutterij en verdedigde de ingang van de Anabaai. Na de oorlog werkte hij bij de Isla. Lindenborg was vrijwilliger bij het Vrijwilligerskorps van Curaçao, de VKC.

Bron: DolfijnFM