D66 wil weten hoe het zit met vijf vissers die gevangenzitten in Venezuela. Volgens kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zitten zij zonder proces of veroordeling al negen maanden in een gevangenis in Venezuela.

Het zou gaan om vier Curaçaoënaars en één Venezolaan. Zij voeren op open zee toen de lockdown begon, maart vorig jaar.

De vissers zijn toen aangehouden in de territoriale wateren van Venezuela op verdenking van smokkel.

Bron: DolfijnFM