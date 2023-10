Extra | Journaal 16 oktober 2023

Joran van der Sloot lijkt schuld te bekennen aan afpersing in de zaak van Natalee Holloway. Zo zou hij haar moeder geld hebben gevraagd in de ruil voor de locatie van het lichaam van Natalee.

Er wordt gezegd dat hij een overeenkomst heeft gesloten met Amerikaanse aanklagers, waarin hij in ruil voor een lagere straf volledige openheid moet geven over de verdwijning en de afpersing. Momenteel zit Van der Sloot een gevangenisstraf uit van 28 jaar in Peru. Eerder dit jaar werd hij uitgeleverd naar Amerika voor de afpersing en fraude. Natalee Holloway verdween in 2005 op Aruba. Haar lichaam is nooit gevonden.

Bron: DolfijnFM