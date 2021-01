ParadiseFM | PIN organiseert webinar voor legalisatie medicinale cannabis

De politieke partij PIN organiseert zaterdag een webinar voor de legalisatie van medicinale cannabis.

Eerder zette de partij al een traject in voor de overheid om dit te bereiken. Er zullen vier sprekers aan bod komen: Lorenzo Rolim da Silva, president van de Industriële Hennep Associatie in Latijns-Amerika, Dr. Paola Cubillos, een arts gespecialiseerd in de toepassing van medicinale wiet, Darren Eisden, studenten rechten en economie en partijleider van de PIN Suzy Camelia-Römer.

Het webinar is zaterdag te volgen tussen zes en kwart over acht ‘s avonds via Zoom.

Bron: ParadiseFM