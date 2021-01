DolfijnFM | Aantal inbraken daalt drastisch

Het aantal inbraken op Curaçao is in 2020 fors afgenomen. Zowel de woning- en bedrijfsinbraken als auto-inbraken.

Van de 1646 inbraken In 2019 liep het aantal terug naar 775 vorig jaar. Een afname van 53 procent. De daling is vooral spectaculair bij auto-inbraken. Die daalde scherp na de start van corona in maart.

Volgens de politie omdat er nauwelijks nog toeristen zijn en geen evenementen of publieke activiteiten meer zijn.

Bron: DolfijnFM