DolfijnFM | 57.000 mensen dragen economie voor 150.000 inwoners

De economie van Curaçao wordt gedragen door 45 procent van de bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is fors minder dan in 2019. Ruim 61.000 mensen hadden toen een baan, in 2020 werd dat met 57.000 bijna 4.500 minder. Eén op de vijf mensen is werkloos, zegt het CBS. Voor jongeren is het cijfer twee keer zo hoog.

Ruim 42 procent van jongeren tot 24 jaar heeft geen werk. De cijfers zijn vertekent, omdat een derde van de mensen die wel werken, coronasteun krijgt.

Bron: DolfijnFM