Het aantal actieve coronacases op Curacao staat vandaag op 79. Vier nieuwe gevallen erbij sinds gisteren.

Er zijn geen mededelingen gedaan over de bron van deze nieuwe besmettingen. Het totaal aantal cases sinds het begin van de crisis is 134. 55 patiënten zijn genezen, een man is overleden.

De overheid herinnert mensen eraan om voldoende afstand te houden en goed de handen te wassen. Voel je symptomen die horen bij Covid19, blijf dan thuis en bel je huisarts.

Bron: DolfijnFM