Curacao.nu | Voor het eerst sinds maanden nieuwe coronabesmettingen op Saba

Persbureau Curacao

The Bottom – Op Saba zijn twee nieuwe gevallen van Corona vastgesteld. In beide gevallen gaat het om reizigers die uit het buitenland kwamen en in quarantaine zaten.

De autoriteiten name vorige week al maatregelen en verboden evenementen en bijeenkomsten van meer dan 25 personen. De twee nieuwe besmettingen brengt het totaal aantal positieve gevallen op vijf.

Saba was al enkele maanden Covid19-vrij, maar testen en quarantaine van 14 dagen was verplicht voor reizigers uit het buitenland.

Bron: Curacao.nu