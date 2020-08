Column Youp | Grimm?

Op een bloedheet pleintje in een slaperig Zuid-Italiaans stadje realiseer ik me dat het in Nederland nog veel warmer is en dat daar de coronazorgen duizend keer groter zijn. Hoewel? Die zorgen gelden niet voor iedereen.

Volgens veel landgenoten zijn de anderhalve meter en de mondkapjes pure onzin. Maar Rutte blijft op zachte, amicale toon waarschuwen. Een liberaal waardig. En ondertussen gaat het niet goed. Zelfs de Amsterdamse corpsballen moesten hun kennismakingstijd staken.

Wat een watjes, denken ze ongetwijfeld bij het Groningse Vindicat. Daar overwegen ze nu om hun feuten te verplaatsen naar Sestriere in de Piëmonte. Dat dorpje kennen ze nog van hun succesvolle wintersport. Beetje risico jongens. Ga tekeer als een turntrainer. Ontgroenen met virusrisico. Heerlijk toch?

Rutte maakt zich onderhand zorgen over ons land. De overvolle stranden, de afgeladen kroegen, de dampende treinen, de uitpuilende restaurants. We willen echt van onze bejaarden af. Bij die studentenkakkers snapt hij het. Daar valt vaak veel te erven. Maar bij de rest?

Soms wil Mark het premiersbaantje gewoon niet meer doen. Na tien jaar heeft hij heel gezond zin in iets anders. Iets zinvollers. Dat dacht hij vooral toen hij deze week het interview zag met een volkomen dolgedraaide Trump. Rijp voor het dementenreservaat. Wie gelooft er eigenlijk nog in deze gek? Ik hoor u nu met zijn allen roepen: „Lange Frans!”

Al mijn Nederlandse vrienden tipten mij over deze Amsterdamse patiënt. Als ik echt wilde lachen moest ik naar deze rapper en zijn graancirkelfetisjiste kijken. Janet Ossebaard. Soms zit alles in een naam. Volgens Frans en zijn cirkelheks moeten zowel onze zachtmoedige Rutte als onze aardige koning en zijn familie met spoed worden omgelegd. Waarom? Omdat ze heel stiekem duizenden pedofiele kindermoordenaars beschermen. Die kindermoordenaars slopen harten, nieren, levers en andere organen uit levende baby’s. In het Zwarte Woud. Echt waar!!! Sneeuwwitje was de eerste. Daarna kwam de grote boze wolf uit Roodkapje.

Zal Rutte bang zijn voor Frans en zijn soldaten? Zal hij uit voorzorg onze koning gebeld hebben? Dat de beveiliging wordt aangescherpt. Dat hij niet meer in zijn eentje in zijn speedbootje van twee miljoen de zee op mag.

Ik vrees dat onze koning wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Die man komt trouwens ook niet echt aan vakantie toe. Hij werd deze week voortdurend platgebeld door die ouwe Don Juan Carlos van Spanje. Of hij een plekje voor hem had? Een of ander aftands kasteeltje op de Veluwe is al prima. Als hij maar wel af en toe een lekkere maîtresse kon ontvangen. Juan Carlos is boos. Niet zozeer op zijn zoon die hem terecht verbannen heeft. Nee, hij is vooral in zijn wiek geschoten omdat die Epstein hem nooit gebeld heeft. Waarom niet? Hij had toch genoeg zwart geld om afgeperst te worden? Daarvoor had hij best op een bakvis willen liggen. Die beroepswerkloze Prins Andrew mocht bij onze pedomiljardair de deur wekelijks plat wippen. Net als die derderangs sigarenlikker Clinton. En hij, de corrupte koning van Spanje, mocht nog niet eens aan die muffe Maxwell snuffelen. Dat klopt toch niet?

Onze koning hield wijselijk zijn mond. Bij iedere uitspraak wordt de chaos in zijn koninklijke hoofd groter. Een soort Beiroet. Of een Poolse wielrenfinish. Hij heeft het zwaar. Hij voelt dat Mark wil stoppen. En wie moet het dan doen? Het is 2020 dus het moet een vrouw zijn. Volgens Sigrid Kaag is Sigrid Kaag de beste kandidaat. Maar is zij niet te wit? Lange Frans en zijn vrienden willen Doutzen Kroes. Ook zo’n hedendaags intellectueel mirakel.

De koning had een beter idee. Die Lange Frans moet zelf omgelegd worden. Net als die heks. Wie dat klusje moet klaren? De koning wil net als Frans zijn karma schoonhouden. Hij belt Mark. Juan Carlos moet het doen. In ruil voor een onderduikadresje. Hij herinnert onze premier aan die laffe foto van de Spaanse koning met die dooie olifant. Als je dat kan…

„Opgelost”, zegt Mark, „en dan blijf ik!”

„Ik ook”, lacht een opgeruimde Willy.

