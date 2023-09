Carls’ blog | First things first

Met video



Onze onvolprezen gevolmachtigde minister Carls Manuel heeft een bijzonder gevoel voor het stellen van prioriteiten. Het dienen van het landsbelang gaat voor alles, ook je eigen plezier.

Dat is nu eenmaal het offer dat je als publieke dienaar moet brengen en daar word je ook riant voor betaald.

Dus moet “His Excellency” wel een zeer gewichtige reden hebben gehad om afgelopen woensdag niet aanwezig te zijn bij het voor Curaçao zo’n beetje belangrijkste Tweede Kamer-debat van het jaar, namelijk over de herfinanciering van de coronalening en de Ennia-kwestie.

Carls schitterde door afwezigheid omdat hij iets veel belangrijkers te doen had: met de Karibeband optreden bij strandclub Zanzibar op Jan Thiel. Als je in de schijnwerpers kunt staan, ga je natuurlijk niet in zo’n bedompt zaaltje van het Tweede Kamergebouw zitten om te luisteren naar een discussie die je toch niet begrijpt.

Carls spindoctor The King en pappie Cali zullen ongetwijfeld aanvoeren dat hun protégé aanwezig moest zijn bij de opening van het parlementaire jaar. Oja? Waarom hebben de gevolmachtigde ministers van Aruba en Sint Maarten er dan wel voor gekozen de ceremoniële opening van het parlementaire jaar in hun land aan zich voorbij te laten gaan?

Misschien omdat zij, anders dan hun collega Manuel, het belang van het Kamerdebat hoger aansloegen dan een weekje door de belasting betaalde vakantie.

