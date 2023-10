SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Verbazing alom dat gevolmachtigde minister Carls Manuel in geen velden of wegen te bekennen was toen de Eerste Kamer met staatssecretaris Van Huffelen debatteerde over de herfinanciering van de coronaleningen en de Ennia-kwestie.

Zijn Arubaanse ambtgenoot Thijssen was wel aanwezig om zijn regering verslag te kunnen doen van het debat.

Plichtsgetrouw en ijverig als de gevmin van Curaçao is moet hij ongetwijfeld iets nog veel belangrijkers te hebben gedaan. En ja hoor: his excellency, die graag in diplomatenkringen verkeert, had honorair consul Gerad Huiting uitgenodigd voor een bezoek aan zijn kabinetspaleis.

Huiting vertegenwoordigt de Malediven in Vlaanderen. Daar liggen grote kansen voor Curaçao, moet Manuel hebben gedacht dus liet hij het Kamerdebat voor wat het was. Dus als Pik binnenkort op werkbezoek naar de Malediven gaat om handelsrelaties aan te knopen, weten we wie de credits toekomen.

Bron: Knipselkrant Curacao

KKC naschrift

